لا يجب تجاهلها.. 5 علامات وأعراض مقلقة لارتفاع ضغط الدم أثناء النوم

يعرف مرض ارتفاع ضغط الدم بأنه القاتل الصامت، ويمكن أن يؤدي مع مرور الوقت إلى تلف الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

يمكن أن يؤثر ارتفاع ضغط الدم أيضًا، إذا لم تتم السيطرة عليه، على وظائف الكلى، ويسبب فقدان البصر وفقدان الذاكرة، كما يمكن لارتفاع ضغط الدم أن يفاجئك لأنه لا توجد أعراض حتى في الحالات التي تصل فيها قراءات ضغط الدم إلى مستويات عالية بشكل خطير.

يقول الدكتور جوراف جوبتا، الطبيب النفسي، إن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يظهر بطرق مختلفة أثناء النوم، مما قد يؤدي إلى أعراض ومضاعفات مزعجة، وأوضح أن أبرز هذه الأعراض أو العلامات التالي.

1- الشخير

أحد المؤشرات الشائعة لارتفاع ضغط الدم هو الشخير، خاصة إذا كان مصحوبًا بتوقف التنفس، المعروف باسم توقف التنفس أثناء النوم. يحدث الشخير عندما يصبح مجرى الهواء مسدودًا جزئيًا، مما يسبب اهتزازات في أنسجة الحلق.

ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يشير الشخير إلى أكثر من مجرد توقف التنفس أثناء النوم؛ وقد يشير أيضًا إلى تقييد تدفق الدم بسبب ضيق الأوعية الدموية، وهي السمة المميزة لارتفاع ضغط الدم.

2- أرق

في حين أن العديد من العوامل يمكن أن تساهم في الأرق، مثل التوتر والقلق أو سوء بيئة النوم، فإن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يعطل دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية في الجسم، مما يجعل من الصعب النوم أو البقاء نائمًا طوال الليل.

3- نوم بدون راحة

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الاستيقاظ المتكرر أو النوم المضطرب مؤشرا على مشاكل مرتبطة بارتفاع ضغط الدم، حيث أن ارتفاع مستويات ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى استجابة الجسم "للقتال أو الهروب"، مما يسبب الاستيقاظ من النوم.

4- التبول الزائد

علاوة على ذلك، يمكن أن يكون التبول أثناء الليل، أو التبول المفرط أثناء الليل، أحد أعراض ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات ضغط الدم إلى الضغط على الكلى، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج البول والحاجة إلى الاستيقاظ عدة مرات للتبول.

5- صداع

علاوة على ذلك، فإن الشعور بالصداع عند الاستيقاظ أو أثناء الليل يمكن أن يكون أيضًا علامة على ارتفاع ضغط الدم الليلي.

يميل الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم إلى أن يكون أكثر حدة في الصباح، حيث يرتفع ضغط الدم بشكل طبيعي أثناء النوم ويبلغ ذروته في ساعات الصباح الباكر.

يمكن أن تساعد مراقبة هذه العلامات والأعراض، خاصة عندما تحدث معًا، الأفراد على تحديد المشكلات المحتملة مع ارتفاع ضغط الدم الليلي وطلب الرعاية الطبية المناسبة لإدارة مستويات ضغط الدم لديهم والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها.