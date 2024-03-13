الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

٩ إجازات فقط| اعرف الإجازات الرسمية المتبقية ومواعيدها لعام 2024

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية المتبقية

يعتبر التساؤل عن تفاصيل الإجازات الرسمية لعام 2024، من أكثر الأمور التي تشغل بين الكثير من المواطنين حيث يهتم  العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع الأعمال بمعرفة الإجازات الرسمية ويبحثون عنها من أجل معرفة الإجازات التي سيحصلون عليها خلال هذا العام لذا يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل، عن التفاصيل كاملة عن إجازات عام ٢٠٢٤.

txt

إجازة عيد الفطر 2024.. وأجندة الإجازات الرسمية المتبقية 2024

 

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024


وفي هذا السياق يستعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة عن الإجازات الرسمية لعام 2024، من أجل توفير التفاصيل المتعلقة بموعد إجازات عام 2024.

ويبحث الكثيرون عن الإجازات الرسمية المتبقية في 2024، والتي تعتبر من أكثر الأمور التي تهم المواطنين، حيث يحصلون في الاجازات الرسمية على قسط من الراحة والبعد عن العمل الشاق مع إمكانية التجهيز للسفر مع الأسرة أو قضاء الوقت مع الاسرة في المنزل أو التنزه في النوادي والحدائق والمراكز التجارية.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 :

عيد الفطر:
ستكون إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2024 وفقا لما أعلنه مركز الفلك الدولي من يوم الأربعاء الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٤ إلى يوم الجمعة الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٤.


عيد تحرير سيناء:
ستكون إجازة ذكرى عيد تحرير سيناء يوم الخميس الموافق ٢٥ أبريل 2024.

عيد العمال:
ستكون إجازة عيد العمال يوم الأربعاء الموافق ١ مايو 2024.

txt

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024


عيد الأضحى المبارك:
ستكون وقفة عيد الأضحى يوم وقفة عرفات وفقا لأجندة الإجازات الرسمية للدولة يوم الأحد الموافق ١٦ يونيو 2024.

وسيكون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من يوم الإثنين الموافق ١٧ يونيو 2024 وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠ يونيو 2024.

ثورة ٣٠ يونيو:
سيكون الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو إجازة وتوافق يوم الأحد ٣٠ يونيو 2024.

رأس السنة الهجرية:
ستكون اجازة رأس السنة الهجرية يوم الإثنين الموافق ٨ يوليو 2024

 

txt

أجندة الإجازات الرسمية 2024 في مصر لموظفي القطاع العام والخاص

عيد ثورة ٢٣ يوليو:

سيكون يوم ٢٣ يوليو لعام 2024 إجازة احتفالا بعيد ثورة ٢٣ يوليو.

المولد النبوي الشريف:
ستكون إجازة المولد النبوي الشريف يوم الإثنين الموافق ١٦ سبتمبر لعام 2024 .

عيد القوات المسلحة:
سيكون يوم الأحد ٦ أكتوبر لعام 2024 إجازة احتفالا بعيد القوات المسلحة.

قد يهمك:

أيام الإجازات الرسمية الاجازات الرسمية المتبقية في 2024 أيام الإجازات الرسمية 2024 الإجازات الإجازات الرسمية

مواد متعلقة

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الأربعاء 13 مارس 2024

بعد واقعة اللاعب أحمد رفعت.. إسعافات أولية يمكن بها إنقاذ مريض النوبة القلبية

دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان 2024 مكتوب.. أدعية الإفطار للصائم

بـ3 طرق مختلفة.. تعرفي على طريقة عمل السوبيا البودرة بطريقة سهلة

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 12 مارس 2024

بعد تحذيرات عالمية منها.. كل ما يمكن معرفته عن السكتة الدماغية

أصيب به اللاعب احمد رفعت.. أبرز المعلومات عن مرض احتشاء عضلة القلب

بتناول 8 اطعمة.. استشاري يوضح كيفية الإقلاع عن التدخين في شهر رمضان

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر بـ«التعليم»: تحديد أجزاء من المناهج للاطلاع بعد تبكير موعد الامتحانات

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

انتعاش قوى فى تدفقات العملة الأجنبية الواردة إلى مصر

رئيس بنك مصر: تحويلات المصريين زادت 10 أضعاف وأنهينا جميع قوائم انتظار العملة الصعبة

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. حلقة ملحمية بها أسرار وخبايا عن الدعوة النزارية

البابا عن حادث استشهاد الرهبان بجنوب إفريقيا: حادث مؤلم ونتابع تفاصيله لحظة بلحظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

حسين دعسة

شكرًا أنتونى بلينكن.. رمضان غزة رمضان النوايا!

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل