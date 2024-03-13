٩ إجازات فقط| اعرف الإجازات الرسمية المتبقية ومواعيدها لعام 2024

يعتبر التساؤل عن تفاصيل الإجازات الرسمية لعام 2024، من أكثر الأمور التي تشغل بين الكثير من المواطنين حيث يهتم العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع الأعمال بمعرفة الإجازات الرسمية ويبحثون عنها من أجل معرفة الإجازات التي سيحصلون عليها خلال هذا العام لذا يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل، عن التفاصيل كاملة عن إجازات عام ٢٠٢٤.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024



وفي هذا السياق يستعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة عن الإجازات الرسمية لعام 2024، من أجل توفير التفاصيل المتعلقة بموعد إجازات عام 2024.

ويبحث الكثيرون عن الإجازات الرسمية المتبقية في 2024، والتي تعتبر من أكثر الأمور التي تهم المواطنين، حيث يحصلون في الاجازات الرسمية على قسط من الراحة والبعد عن العمل الشاق مع إمكانية التجهيز للسفر مع الأسرة أو قضاء الوقت مع الاسرة في المنزل أو التنزه في النوادي والحدائق والمراكز التجارية.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 :

عيد الفطر:

ستكون إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2024 وفقا لما أعلنه مركز الفلك الدولي من يوم الأربعاء الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٤ إلى يوم الجمعة الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٤.



عيد تحرير سيناء:

ستكون إجازة ذكرى عيد تحرير سيناء يوم الخميس الموافق ٢٥ أبريل 2024.

عيد العمال:

ستكون إجازة عيد العمال يوم الأربعاء الموافق ١ مايو 2024.



عيد الأضحى المبارك:

ستكون وقفة عيد الأضحى يوم وقفة عرفات وفقا لأجندة الإجازات الرسمية للدولة يوم الأحد الموافق ١٦ يونيو 2024.

وسيكون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من يوم الإثنين الموافق ١٧ يونيو 2024 وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠ يونيو 2024.

ثورة ٣٠ يونيو:

سيكون الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو إجازة وتوافق يوم الأحد ٣٠ يونيو 2024.

رأس السنة الهجرية:

ستكون اجازة رأس السنة الهجرية يوم الإثنين الموافق ٨ يوليو 2024

عيد ثورة ٢٣ يوليو:

سيكون يوم ٢٣ يوليو لعام 2024 إجازة احتفالا بعيد ثورة ٢٣ يوليو.

المولد النبوي الشريف:

ستكون إجازة المولد النبوي الشريف يوم الإثنين الموافق ١٦ سبتمبر لعام 2024 .

عيد القوات المسلحة:

سيكون يوم الأحد ٦ أكتوبر لعام 2024 إجازة احتفالا بعيد القوات المسلحة.

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