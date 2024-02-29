الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

الإجازات
الإجازات

 يبحث الكثيرون عن الاجازات الرسمية المتبقية في 2024، والتي تعتبر من اكثر الأمور التي تهم المواطنين، حيث يحصلون في الاجازات الرسمية على قسط من الراحة والبعد عن العمل الشاق ،مع امكانية التجهيز للسفر مع الأسرة أو قضاء الوقت مع الاسرة في المنزل أو التنزه في النوادي والحدائق والمراكز التجارية، ويرصد الدستور في التقرير التالي الاجازات الرسمية المتبقية في 2024.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024 

إجازة عيد الفطر المبارك 2024 من الأربعاء ١٠ أبريل إلى الجمعة ١٢ أبريل.

ذكرى عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢) يوم الخميس ٢٥ أبريل 2024.

الاحتفال بعيد العمال  يوم الأربعاء ١ مايو 2024.

وقفة عيد الأضحى يوم  (وقفة اجندة الاجازات الرسمية للدولة) الأحد ١٦ يونيو 2024.

عيد الأضحى المبارك من يوم الإثنين ١٧ يونيو 2024 وحتى الخميس ٢٠ يونيو 2024.

ذكرى ثورة ٣٠ يونيو يوم الأحد ٣٠ يونيو 2024.

الاحتفال برأس السنة الهجرية يوم الإثنين ٨ يوليو 2024 

الثلاثاء ٢٣ يوليو 2024 عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

الاحتفال المولد النبوي الشريف يوم الإثنين ١٦ سبتمبر 2024 

الاحتفال بعيد القوات المسلحة يوم الأحد ٦ أكتوبر 2024 (٦ أكتوبر ١٩٧٣).

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إجازة عيد الفطر المبارك 2024

وفقًا لما تم الإعلان عنه من حسابات فلكية من دار الإفتاء، فإنه من المقرر أن يبدأ عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل ، ويستمر يومي  يومي الخميس 11 أبريل، والجمعة 12 أبريل،  ومن المقرر أن يتم تحديد موعد عيد الفطر بدقة بعد استطلاع هلال شهر شوال يوم 29 رمضان المقبل. 

إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

من المقرر وفقًا للحسابات الفلكية أن يبدأ عيد الأضحى يوم الإثنين 17 يونيو، ويستمر لمدة 4 أيام، وهي أيام الثلاثاء 18 يونيو، الأربعاء 19 يونيو، الخميس 20 يونيو، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد عيد الأضحى بدقة ، خلال استطلاع هلال شهر ذي الحجة ، على أن تكون وقفة عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.

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