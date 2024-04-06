السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

كيف يعزز النشاط البدني الصحة العقلية؟

التمارين الرياضية
التمارين الرياضية

النشاط البدني لا يتعلق فقط بتنعيم الجسم؛ إنها نعمة لصحتك العقلية أيضًا، ويؤدي الانخراط في نشاط بدني منتظم إلى إطلاق مواد كيميائية في دماغك تعمل على تحسين مزاجك وتعزيز احترام الذات وتحسين التركيز والحصول على نوم أفضل. 

 

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المشاركة في الأنشطة

يمكن أن تؤدي المشاركة في الأنشطة التي تستمتع بها إلى تغيير قواعد اللعبة فيما يتعلق بالصحة العقلية، سواء كان ذلك نزهة ممتعة في الحديقة، أو جلسة رقص في غرفة المعيشة، أو ممارسة رياضتك المفضلة، فإن العثور على المتعة في الحركة يمنحك إحساسًا بالهدف والإنجاز. فهو يساعد على تخفيف التوتر والإجهاد والتعب العقلي مع زيادة مستويات الطاقة وتعزيز التركيز.

إن الخروج في الهواء الطلق لممارسة النشاط البدني يزيد من فوائده. يشير بحث نُشر في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة إلى أن قضاء الوقت في الطبيعة يمكن أن يحسن الصحة العقلية بشكل كبير عن طريق تقليل الاكتئاب والقلق ومشاعر عدم القيمة. سواء كان ذلك نزهة في الحديقة المحلية أو مجرد الإعجاب بالمساحات الخضراء في شارعك، فإن الطبيعة لديها قدرة رائعة على تجديد شباب العقل.

بالنسبة لبعض الأفراد، قد تشكل ممارسة النشاط البدني تحديات بسبب الإعاقة أو الظروف الصحية. ومع ذلك، مع التوجيه والتكيف المناسبين، يمكن للجميع جني فوائد التمارين الرياضية. تقدم منظمات مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة نصائح قيمة حول دمج النشاط البدني في الروتين اليومي وإيجاد أنشطة يسهل الوصول إليها، من الضروري الاستماع إلى جسدك والعمل ضمن حدودك.

لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع فيما يتعلق بالنشاط البدني، ما يهم أكثر هو العثور على الأنشطة التي تناسب تفضيلاتك وقدراتك، سواء أكان ذلك نزهة قصيرة أو البستنة أو اليوجا أو رفع الأثقال، فإن أي شكل من أشكال الحركة مهم، توصي منظمة الصحة العالمية بممارسة 150 دقيقة من النشاط المعتدل أو 75 دقيقة من النشاط القوي أسبوعيًا، بالإضافة إلى تمارين بناء القوة، ابدأ صغيرًا وقم بزيادة الشدة تدريجيًا لتجنب إرباك نفسك.

نشاط النشاط البدني الظروف الصحية نزهة الصحة غرفة المعيشة

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