الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

النشاط البدني يساعد في تخفيف ألم الناجين من السرطان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

النشاط البدني يقلل الألم لدى الناجين من السرطان ويقدم فوائد عديدة، فهو يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، والصحة العقلية، وقوة العضلات، ونوعية النوم، ويعزز الصحة العامة والرفاهية وطول العمر.

سلطت نتائج دراسة جديدة الضوء على دور النشاط البدني في تقليل الألم لدى الناجين من السرطان، ولتحديد النتائج، قام العلماء بدراسة وتحليل المعلومات من حوالي 51439 بالغًا ليس لديهم تاريخ للإصابة بالسرطان و10651 بالغًا تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في الماضي.

نشرت الدراسة في مجلة CANCER الخاضعة لمراجعة النظراء الصادرة عن جمعية السرطان الأمريكية.

وبناء على ردود المشاركين، وجد الباحثون أنه بالنسبة للأفراد الذين أصيبوا بالسرطان في الماضي وكذلك أولئك الذين ليس لديهم تاريخ من السرطان، فإن المزيد من النشاط البدني مرتبط بانخفاض شدة الألم.

وكان مدى الارتباط مماثلًا بالنسبة لكلا المجموعتين من الأفراد، ما يشير إلى أن التمارين الرياضية قد تقلل من الألم المرتبط بالسرطان تمامًا كما تفعل مع أنواع أخرى من الألم التي تمت دراستها في الماضي.

ومن بين المشاركين الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في الماضي، كان أولئك الذين تجاوزوا إرشادات النشاط البدني أقل عرضة بنسبة 16% للإبلاغ عن آلام متوسطة إلى شديدة مقارنة بأولئك الذين فشلوا في الالتزام بإرشادات النشاط البدني.

"قد يبدو الأمر غير بديهي بالنسبة للبعض، لكن النشاط البدني هو خيار فعال وغير دوائي لتقليل العديد من أنواع الألم. وكما تشير دراستنا، قد يشمل ذلك الألم المرتبط بالسرطان وعلاجاته".

إرشادات النشاط البدني

توصي الإرشادات الأمريكية الحالية المتعلقة بالنشاط البدني بأن يتلقى الأفراد 150 إلى 300 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيًا، أو 75 إلى 150 دقيقة من التمارين الرياضية شديدة الشدة أسبوعيًا. غالبًا ما يعاني الناجون من السرطان من آلام مستمرة مرتبطة بالسرطان. على الرغم من أن النشاط البدني قد ثبت أنه يقلل من أنواع مختلفة من الألم، إلا أن آثاره على الألم المرتبط بالسرطان غير واضحة.

فوائد ممارسة النشاط البدني

يوفر النشاط البدني العديد من الفوائد للصحة العامة والرفاهية. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم، حيث يعزز الحالة المزاجية والصحة العقلية من خلال تعزيز إطلاق الإندورفين، وتقليل التوتر والقلق والاكتئاب. 

كما يقوي النشاط البدني العضلات والعظام، ويحسن وضع الجسم والمرونة والتوازن، مما يقلل من خطر السقوط والإصابات بالإضافة إلى ذلك، تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في الحفاظ على وزن صحي، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وتحسين نوعية النوم. بشكل عام، يساهم النشاط البدني في طول العمر والحيوية وتحسين نوعية الحياة.

إرشادات النشاط البدني دور النشاط البدني إصابتهم بالسرطان جمعية السرطان الأمريكية صحة القلب

مواد متعلقة

دراسة: ممارسة النساء للرياضة تطيل أعمارهن أكثر من الرجال

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

مدرس فيزياء وراء ارتكاب واقعة قتل طالب وشطره لنصفين بالدقهلية

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

بعثة الأهلى تتحرك من أكرا إلى كوماسى لمواجهة ميدياما فى دورى الأبطال

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار أراضي وعقارات "الخط الثاني للقطار الكهربائي" منفعة عامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة