الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

مواعيد الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024 والمتبقى لنهاية العام

إجازة
إجازة

يحصل الموظفون على عدد من الاجازات الرسمية لشهر مايو 2024، كما يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص مدفوعة الاجر، ليصل عدد الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024 إلى يومين بالإضافة إلى الراحات الأسبوعية، وتعرض الدستور في التقرير التالي الاجازات الرسمية لشهر مايو 2024.

الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024

في شهر مايو 2024، ستكون هناك إجازتان رسميتان في مصر وهي يوم الأحد 5 مايو: عيد العمال. تمّ تأجيله من يوم الأربعاء 1 مايو ليكون متصلًا مع إجازة شم النسيم.

ويوم الاثنين 6 مايو: عيد شم النسيم، وبالتالي، سيحصل العاملون بالقطاع العام بأربعة أيام إجازة متصلة تبدأ من الجمعة 3 مايو وحتى الاثنين 6 مايو.

إجازات شهر مايو 2024 لموظفي القطاع العام والخاص

وزير العمل: 5 و6 مايو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال وشم النسيم

هل عيد القيامة إجازة رسمية؟

يوافق عيد القيامة يوم الأحد 5 مايو وهو أجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، وفي نفس اليوم تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر بعيد القيامة هذا العام ويأتي في نهاية أسبوع الآلام، والصوم الكبير الذي يمتد 55 يومًا، ولا يعد عيد القيامة إجازة رسمية، بعكس عيد الميلاد الذي يعد إجازة رسمية للدولة في مصر.

الإجازات الرسمية 2024

يحصل الموظفون في القطاعين العام والخاص على عدد من الاجازات الرسمية  مدفوعة الأجر، ويأتي المتبقى من الاجازات الرسمية 2024 كالتالي: 

الأحد ٠٥ مايو: عيد العمال

الإثنين ٠٦ مايو: عيد شم النسيم

الأحد ١٦ يونيو: وقفة عيد الأضحى

الإثنين ١٧ يونيو - الخميس ٢٠ يونيو: عيد الأضحى المبارك

الأحد ٣٠ يونيو: ثورة ٣٠ يونيو

الإثنين ٠٨ يوليو  : بمناسبة رأس السنة الهجرية

الثلاثاء ٢٣ يوليو: عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

الإثنين ١٦ سبتمبر: المولد النبوي الشريف

الأحد ٠٦ أكتوبر: عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

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2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

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موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 للعاملين بالقطاع الخاص

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