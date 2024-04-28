الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الإجازات الرسمية في شهر مايو 2024 لموظفي الحكومة والقطاع العام

الإجازات
الإجازات

ترتفع معدلات البحث في آخر أيام شهر إبريل عن التساؤلات حول الاجازات الرسمية في شهر مايو 2024 عبر محرك "جوجل" حيث يبدي المواطنون اهتماما متزايدا بمعرفة جدول الإجازات الرسمية المقررة خلال الفترة المقبلة واليكم الاجازات الرسمية في شهر مايو 2024.

الاجازات الرسمية في شهر مايو 2024 

ورحلت الحكومة الاجازات الرسمية في شهر مايو 2024  حيث تتكون من 6 أيام للموظفين الحكوميين، بما في ذلك المسيحيين، على النحو التالي:

عيد العمال

يحتفل المصريون يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024 بعيد العمال، حيث تم تأجيل الإجازة الإجازة لتكون يوم 2 مايو بدلا من 1 مايو.

3 مايو 2024 - عطلة أسبوعية

يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 سيكون عطلة أسبوعية، في المؤسسات الحكومية والكثير من المؤسسات الخاصة.

4 مايو 2024 - عطلة أسبوعية

كما أن أيضا يوم السبت الموافق 4 مايو 2024 سيكون عطلة أسبوعية في العديد من المؤسسات.

عيد القيامة المجيد

ويوافق عيد القيامة المجيد يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 هو عيد القيامة المجيد للمواطنين المسيحيون.

شم النسيم

ويوافق شم النسيم يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 حيث يحتفل المواطنون بتلك المناسبة التي يحرص العديد من الأشخاص بقضاء ذلك اليوم في الهواء الطلق في الحدائق والمنتزهات.

إجازات شهر مايو 2024 لموظفي القطاع العام والخاص

إجازات شهر مايو 2024.. والعطلات الرسمية المتبقية في 2024

الاجازات الرسمية المقبلة في 2024

وقفة عرفات (عيد الأضحى):
توافق يوم السبت الموافق 9 ذو الحجة 15 يونيو 2024
عيد الأضحى المبارك:
توافق يوم الأحد الموافق 10 ذو الحجة 16 يونيو 2024
عيد الجلاء 1956:
توافق يوم الثلاثاء الموافق 12 ذو الحجة 18 يونيو 2024
ثورة 30 يونيو 2013:
توافق يوم الأحد الموافق 24 ذو الحجة 30 يونيو 2024
رأس السنة الهجرية:
يوافق يوم الإثنين الموافق 8 يوليو
عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢:
توافق يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو
المولد النبوي الشريف:
توافق يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر
عيد القوات المسلحة (٦ اكتوبر ١٩٧٣):
يوافق يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر

الاجازات الرسمية في شهر مايو 2024 للموظفين

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرار بتعديل الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024، حيث سيتمتع أكثر من 6 ملايين موظف في القطاع العام بإجازة يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو، وذلك بمناسبة عيد العمال، تليها عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

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