الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024.. وقرار عاجل من رئيس الوزراء

يبحث العديد من المواطنين عن الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024، حيث كثر البحث خلال الساعات الماضية على جوجل على الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024، في هذا السياق ترصد الدستور خلال التقرير التالي كافة التفاصيل عن الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024.

الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024

-عيد العمال الأربعاء 1 مايو 2024 ومن المقرر ترحيله إلى يوم الأحد 5 مايو 2024.

-أعياد المسيحيين الدينية (الجمعة الحزينة) الجمعة 3 مايو 2024.

-أعياد المسيحيين الدينية (سبت النور) السبت 4 مايو 2024.

-أعياد المسيحيين الدينية (حد الزعف) الأحد 5 مايو 2024.

-عيد شم النسيم الإثنين 6 مايو 2024.

-يصبح إجمالي أيام إجازة عيد العمال وشم النسيم 4 أيام متواصلة تبدأ من الجمعة 3 مايو حتى الاثنين 6 مايو 2024.

الإجازات الرسمية لشهر يونيو 2024

وقفة عرفات الأحد 16 يونيو 2024

أول أيام عيد الأضحى الإثنين 17 يونيو 2024

ثاني أيام عيد الأضحى الثلاثاء 18 يونيو 2024

ثالث أيام عيد الأضحى الأربعاء 19 يونيو 2024

رابع أيام عيد الأضحى الخميس 20 يونيو 2024

ذكرى ثورة 30 يونيو الأحد 30 يونيو 2024 (ومن المقرر ترحيله إلى الخميس 4 يوليو 2024)

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن الإجازات

وكان قد أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من قرارين بشأن إجازات الأسبوع القادم الأول بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، وذلك بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، والثاني بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

ومن المتوقع أن يتم تنظيم العديد من المسيرات والاحتفالات في عدد من المحافظات المصرية بمناسبة عيد العمال، إذ سيشارك العمال والنقابات العمالية في هذه الفعاليات وذلك للتعبير عن مطالبهم والتأكيد على أهمية حقوق العمال.

يهمك أيضا: