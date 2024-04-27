السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان: اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن كليات الجامعة اعتمدت جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، والتي من المقرر أن تبدأ خلال شهر مايو المقبل وتنتهي في شهر يونيو باختلاف توزيع جداول كل كلية بما يتناسب معها، حيث أن هناك كليات بها امتحانات عملية ونظرية معا فيتم التنسيق بينهم.

واضاف قنديل في تصريحات خاصة للدستور، أن كليات الجامعة تعمل علي طرح جداول الامتحانات بفترة كافية قبل بدأها، حتي تتيح الفرصة للطلاب للمذاكرة وتجهيزهم للامتحان بوقت كافي، مشيرا إلي أن من ضمن الاستعدادات لبدء الامتحانات يتم مراجعة قاعات اللجان الامتحانية للاطمئنان على أن الامتحان سيعقد فى بيئة مهيئة ومناخ مناسب للطلاب، ويتم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذا الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ للطلاب.

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قرار مهم من نائب رئيس جامعة حلوان بشأن أزمة الطالبة سارة هشام

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أول رد من جامعة حلوان على أزمة سارة هشام بعد منعها من الامتحان

محظورات الامتحانات بجامعة حلوان للفصل الدراسي الثاني 2023/2024


وأعلنت جامعة حلوان للطلاب تعليمات يجب اتباعها خلال الامتحانات شملت علي الاتي:
1- يحظر استخدام الهاتف المحمول.

‎2- لن يسمح بدخول اللجان دون تحقيق شخصية

‎3- يحظر استخدام الساعات الذكية او سماعات البلوتوث.

‎4- الغش أو محاولة الغش يعرض الطالب لعقوبة صارمة تصل إلى إلغاء الامتحان في جميع المواد.

‎5- يحظر دخول اللجان بعد مرور ١٥ دقيقة.

‎6- يحظر إدخال اي مذكرات او الأوراق الي اللجان.

‎7- على الطالب حسن استخدام الأجهزة الخاصة بالامتحانات الإلكترونية.

‎8- أعمال الشغب او الاعتداء على المراقبين تعرض الطالب لعقوبات تصل إلى الفصل النهائي.

جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات عملية جداول الامتحانات قاعات اللجان الامتحانية لإشراف الطبي

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