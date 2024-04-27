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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إجازات شهر مايو 2024.. والعطلات الرسمية المتبقية في 2024

إجازة
إجازة

إجازات شهر مايو 2024..كلمات تصدرت محركات البحث العالمي "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من المواطنين، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" جدول اجازات شهر مايو 2024 خلال السطور التالية بالإضافة إلى نشر ماتبقى من اجازات رسمية خلال عام 2024. 

إجازات شهر مايو 2024 للموظفين

-يوم الجمعة الموافق 3 مايو المقبل 2024 إجازة أسبوعية.

-يوم السبت الموافق 4 مايو المقبل 2024 إجازة أسبوعية.

-يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل 2024 إجازة عيد العمال حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ قرارًا بأن يكون يوم الأحد إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو.

يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل 2024 إجازة شم النسيم.

-يوم الجمعة 10 مايو 2024 إجازة اسبوعية 

يوم السبت 11 مايو 2024 إجازة اسبوعية-

-يوم الجمعة 17 مايو 2024 إجازة اسبوعية 

- يوم السبت 18 مايو 2024 إجازة اسبوعية 

- يوم الجمعة 24 مايو 2024 إجازة اسبوعية 

- يوم السبت 25 مايو 2024 إجازة اسبوعية.

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الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

كما ارتفع البحث على محركات جوجل عن المتبقي من الإجازات الرسمية خلال عام 2024، ونتيجة لذلك ننشر إجازات رسمية متبقية في 2024.. تعرف عليها خلال السطور التالية. 

- إجازة عيد العمال: يوم الاحد الموافق 5 مايو 2024

- عيد شم النسيم: يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024

- إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 بداية من يوم الأحد 16 يونيو 2024 الذي يوافق وقفة عيد الأضحى، وتستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024 الموافق لرابع أيام عيد الأضحى 2024.

- إجازة ثورة 30 يونيو 2013، والتي توافق يوم الأحد 30 يونيو 2024.

- إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الموافق يوم الاثنين 8 يوليو 2024

- إجازة ثورة 23 يوليو 1952 الموافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024

- إجازة المولد النبوي الشريف 1446 الموافق يوم الاثنين 16 أغسطس 2024

- إجازة ذكرى حرب أكتوبر لعام 1973 وتوافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

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