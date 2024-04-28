الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير العمل: 5 و6 مايو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال وشم النسيم

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأحد، عن أن يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو 2024، ويوم الإثنين الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال بيان رسمي عن وزارة العمل اليوم، إن هذا القرار يأتي في ضوء نص قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 1354، ورقم 1355 لسنة 2024 والذي نص في مادته الأولى على أن: "يكون يوما الأحد والإثنين الموافقان 5  و 6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.

txt

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

توحيد مواعيد الإجازات الرسمية 

وأكد بيان وزارة العمل أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

ووزعت وزارة العمل كتابين دوريين رقم 12 ورقم 13 لسنة 2024، بذلك على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.. وبهذه المناسبة هنأ حسن شحاتة وزير العمل شعب وعمال مصر، بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطنى فى بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج فى بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات، كما هنأ وزير العمل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدا أن هذه المناسبة تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف لتبقى الدولة المصرية فى وحدة نسيجها نموذجًا يهدى الإنسانية للخير والنماء، داعيًا الله أن يجعله عيد خير على وطننا الغالي، وأن يحفظ الله مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

txt

وزارة العمل: فرص عمل فى 4 فروع لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لفتيات أسيوط

IMG-20240428-WA0009
IMG-20240428-WA0009
IMG-20240428-WA0010
IMG-20240428-WA0010
وزير العمل حسن شحاتة اجازة رسمية عيد العمال عيد شم النسيم القطاع الخاص

مواد متعلقة

وزير العمل: مصر داعمة لكل عمل عربى مشترك يؤدى لمزيد من التنمية وتوفير فرص عمل للشباب العربى

اليوم.. مصر تشارك فى فعاليات الدورة 50 لمؤتمر العمل العربى ببغداد

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

وزير العمل: فرص عمل لـ17 ألفًا و803 من شباب جنوب سيناء.. وإشادة دولية بمُخرجات عربة التدريب المتنقلة لبدويات سانت كاترين

"العمل": "سلامتك تهمنا" تستأنف فعالياتها بمنشآت السويس

وزارة العمل: فرص عمل فى 4 فروع لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لفتيات أسيوط

وزارة العمل: ندوة توعوية لمواجهة الهجرة غير الشرعية وأسبابها بأسيوط

وزارة العمل: لقاء تنسيقى لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. وورش عمل للشباب والأسر بالمنيا

الأكثر قراءة

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سيناريوهات العقوبة.. القانون ينقذ المحرض على جريمة طفل شبرا الخيمة من "المشنقة"

أخطاء يقع فيها العرسان تقتل الفرحة وتنتهى بـ"جثث ومآتم"

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

كشف ملابسات مقتل ربة منزل داخل منزلها فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة