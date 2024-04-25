وزارة العمل: لقاء تنسيقى لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. وورش عمل للشباب والأسر بالمنيا

شاركت مديرية العمل بمحافظة المنيا، فى الاجتماع التنسيقي مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بديوان عام محافظة المنيا، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

شارك فى الاجتماع وكلاء وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ناقش الاجتماع كل الآليات والإجراءات الخاصة بكيفية تحقيق التمكين الاقتصادي للأسرة والشباب وتنمية المجتمع المحلي ومواجهة الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ والنائب الدكتور هانى عبدالشهيد عضو مجلس الشيوخ، وتنظيم لقاءات توعوية وورش عمل مع الشباب والأسر حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة، وتنظيم ورشتي عمل لبناء قدرات العاملين بالمديريات والإدارات المؤثرة، حيث تستهدف الورش التعريف بالأطر القانونية بشأن مكافحة تهريب المهاجرين والاختلاف بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن التعريف بحقوق الإنسان ومبادئها الرئيسية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

مشروع مهنى 2030

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريرها للوزارة، أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وحمايته من مخاطر الهجرة غير الشرعية بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية، وتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية حول مخاطرها وآثارها على الفرد والمجتمع، وتعريفه بالجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية وأجهزتها لمواجهة تلك الظاهرة.

وأضافت مدير المديرية أنه جرى خلال اللقاء استعراض انجازات وزارة العمل وإطلاق مشروع مهني 2030، للوصول لمليون متدرب، بالتعاون مع القطاع الخاص، وإنجازات مركز التدريب المهنى ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن مصر تولى اهتماما كبيرا بموضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، وحققت بالفعل نجاحات كبيرة، باعتراف الجميع.

التأهيل لسوق العمل

وأشارت مدير المديرية، إلى أن اللقاء تناول عرضًا تفصيليًا لكل جهة مشاركة حول مجهوداتها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما تناول اللقاء الحديث عن أسباب الهجرة غير الشرعية وطرق مجابهتها وأهمية الدور التوعوي في تسليط الضوء على خطورة الهجرة غير الشرعية، متطرقا إلى مناقشة البدائل المتاحة للقضاء على الظاهرة وطرحها على الشباب من خلال تدريبهم وإكسابهم مهارات العمل لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بما يعزز قيم الانتماء لديهم، حيث إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الملفات التي تهتم بها القيادة السياسية؛ بدءا من إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026)، وإصدار قانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك إنشاء وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عام 2017، بالإضافة إلى مبادرة (مراكب النجاة) كمبادرة قومية لبناء الوعى وربط أهدافها بأهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز القرى المنتجة ودعم أصحاب الحرف وتأهيل الشباب لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلية والخارجية.