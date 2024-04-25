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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ندوة توعوية لمواجهة الهجرة غير الشرعية وأسبابها بأسيوط

ندوة مديرية العمل
ندوة مديرية العمل بأسيوط

نظَّمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوة للتوعية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهود وزارة العمل في تأهيل الشباب بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

توفير فرص عمل للشباب

وتناولت الندوة أهمية توفير فرص العمل للشباب سواء من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف أو عرض فرص العمل بالنشرة القومية للتوظيف، وشرح مخاطر الهجرة غير الشرعية على حياة وأرواح الشباب وبيان الحالات التي سقطت فريسة للعصابات التي تتلاعب بمقدرات الشباب والنصب.

مخاطر الهجرة غير الشرعية

يأتي ذلك في ضوء جهود الإدارة العامة للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات في نشر التوعية والتثقيف حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وآثارها على المجتمع وخاصة الشباب وذلك من خلال تنظيم ندوات ولقاءات توعوية في عدة محافظات، وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم.

توجيهات وزير العمل 

وأوضح على سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، في تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب وتوعيته وتثقيفه حول مخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات في المحافظات من خلال مديريات العمل وأجهزتها التابعة، في المنشآت العاملة في مختلف القطاعات.

التدريب على حرف ومهارات 

وأضاف مدير المديرية، أنه جرى توجيه الشباب بما تبذله الدولة من خلال وزارة العمل من أجل رفع كفاءة الشباب سواء من خلال التدريب المهنى على حرف ومهارات يحتاجها سوق العمل، بالمجان، وأهمية توفير فرص عمل بالخارج تتماشى مع مهاراتهم وقدراتهم، ولكن في إطار الحفاظ على كرامة العامل المصري وحفظ حقوقه فى العمل، وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم.

مديرية العمل محافظة أسيوط الهجرة غير الشرعية وزارة العمل سوق العمل

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