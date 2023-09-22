سمنة وقلة نشاط.. ماهي الأمراض غير السارية ولماذا يصاب بها الأطفال؟

الخمول وقلة النشاط و السمنة المفرطة، وغيرها من الأمراض صنفتها وزارة الصحة والسكان على أنها أمراض غير سارية، يمكن أن تصيب الأطفال في سن مبكرة، وحذرت منها لما لها من أضرار بالغة على صحة الطفل، وحتى تتجنب الأسر حدوث ذلك، هناك عدد من النصائح التي يجب مراعاتها والالتزام بها.

ماهي الأمراض غير السارية ولماذا يصاب بها الأطفال؟

أيمن محرم، طبيب أطفال، قال إن وزارة الصحة حذرت من الإصابة بالأمراض غير السارية للأطفال، وهي عبارة عن الخمول البدني وقلة النشاط، الذي يصاب به الطفل؛ لعدم الانتظام في النوم، وكذلك لارتباطهم اللصيق في أغلب الأوقات بالأجهزة الالكترونية منها "الموبايل والتابلت" والتليفزيون.

وأضاف طبيب الأطفال لـ"الدستور" أنه لمكافحة هذه المشكلة لابد من تقليل ارتباطهم بالأجهزة الالكترونية، وتشجيعهم على القيام بالنشاط البدني والرياضي والعلمي الذي يشغل أوقاتهم، مع المحافظة على الأكل الصحي المناسب للفئة العمرية التي يمر بها الطفل.

التغذية غير السليمة تؤدي إلى ضعف النشاط والمناعة

وأوضح "محرم"، أن التغذية غير السليمة تؤدي الي ضعف النشاط وضعف المناعة وتجعل الطفل عرضة لأعراض سوء التغذية والسمنة، ولذلك يجب المحافظة علي التغذية الصحية السليمة بالطعام الصحي وتقليل تناول الوجبات السريعة من الخارج، والذي يحتوي علي مواد حافظة ومكسبات طعم للحصول علي بدن صحيح.

وأشار إلى أن السمنة، من أخطر الأمراض العصرية، التي يصاب بها الطفل، والتي ترتبط بقلة الحركة وعدم القيام باي نشاط بدني مع تناول الطعام غير الصحي، والذي يحتوي على كميات كبيرة من النشويات و الكربوهيدرات، وهذا يؤدي بالضرورة إلى إصابة الأطفال بالسمنة وكذلك خطر الإصابة بمرض السكري.

وتابع أنه يجب المحافظة علي التغذية الصحية السليمة والتواصل الدوري مع الطبيب المعالج للطفل؛ لتجنب المضاعفات السابقة.

أشهر الأمراض الوراثية لدى الأطفال

أما فيما يخص الأمراض الوراثية، فهي عبارة عن أي مرض وراثي ينتج بسبب حدوث خلل في المادة الوراثية للفرد، ومن الممكن أن يتراوح حجم الخلل الحادث في الجينات بين الخلل البسيط والذي يحدث في قاعدة واحدة من DNA إلى الخلل الكبير الذي يحدث لكروموسوم كامل أو مجموعة من الكروموسومات مثل إضافة كروموسوم كامل أو حذفه.

وأوضح طبيب الأطفال، أن الأمراض الوراثية تورث من الآباء أو الأمهات أو من كلاهما، وأشهر الامراض الوراثية لدى الأطفال متلازمة داون، التليف الكيسي، أنيميا الفول، أنيميا البحر المتوسط، خلل التمثيل الغذائي، ورباعي فالوت، وأخيرًا ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال

وأكد طبيب الأطفال، أنه يختلف تشخيص ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال عن الأشخاص البالغين، وذلك لأن مستويات ضغط الدم الطبيعية تتغير في مختلف مراحل نمو الطفل، ويحدث ارتفاع الضغط عند الأطفال عندما يكون ضغط دم الطفل متساوي أو أعلى من 95% من الأطفال الآخرين في نفس مرحلته العمرية ونفس الجنس والطول.

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم عند الطفل إلى الحاق الضرر بأعضاء الجسم، بما في ذلك، الدماغ و القلب، وهناك أكثر من عامل يمكن أن يزيد فرص إصابة الطفل بارتفاع ضغط الدم، منها التاريخ العائلي لارتفاع ضغط الدم، التشوهات الهرمونية، تضيق الشريان الأورطي، توقف التنفس أثناء النوم، أو اضطرابات التنفس الأخرى.

ويمكن أن تتسبب السمنة في حدوث ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال، كما أنها قد تؤدي إلى مشكلات صحية أخرى مثل أمراض القلب ومرض السكري.