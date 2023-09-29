عمرو دياب يحيي حفلا كبيرا أمام الأهرامات.. ويستعد لحفل بالأردن الليلة

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا مساء أمس بمنطقة أهرامات الجيزة وسط حضور لفيف من رجال المال والمجتمع ونخبة من الفنانين والإعلاميين.

تفاصيل حفل عمرو دياب الجديد

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته في مقدمتها يا أنا يا لأ، بحبه، ده لو اتساب، الحوت، الحظ، وياه، شكرا من هنا لبكره، قمرين, العالم الله, نور العين، أيام وبنعشها، وهي عاملة ايه دلوقت، يدق الباب، كل سنة بقى وانت طيب، اللي عدى، تنسى واحدة، واختتم الحفل بأغنية هتدلع.

ومن ناخية أخرى، يحيي الفنان عمرو دياب الليلة حفلا غنائيا كبيرا بمدينة العقبة بالأردن.

وتشهد مدينة العقبة بالأردن استعدادات كبيرة لحفل الفنان عمرو دياب، حيث أعلنت جمعية الفنادق الأردنية ارتفاع حجوزات جميع فنادق العقبة لتصل نسبة الإشغالات إلى ٩٩٪؜ خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يشهدها الحفل.

ويشهد الحفل اهتماما كبيرا من الاعلام الأردني حيث يعد الحفل هو الحدث الفني الأضخم في صيف مدينة العقبة هذا العام.

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد أحيا حفلا كبيرا في الاتحاد أرينا بأبوظبي منذ فترة، وشهد الحفل أعلى حضور جماهيري لفنان عربي وعالمي في المسرح منذ تأسيسه.

وكشفت إدارة المسرح الأكبر في أبوظبي عن تحقيق عمرو دياب لرقم قياسي غير مسبوق منذ افتتاحه عام ٢٠٢٢، متجاوزا عدد الحضور الجماهيري لحفلات أي فنان سواء الأجانب أو العرب ومن بينهمMaroon 5، Imagine Dragons ، Backstreet Boys، وكذلك النجوم العرب كاظم الساهر وعبد المجيد عبد الله وشيرين عبد الوهاب.

وأهدت إدارة ساحة اتحاد أرينا درعها الرسمي للفنان الكبير عمرو دياب تقديرا على نجاح حفله وتحقيقه أعلى رقم لحضور جماهيري غير مسبوق في حفله.

وكان النجم الكبير عمرو دياب قد أحيا حفلا مساء السبت الماضي في الاتحاد أرينا بأبو ظبي.

وتوافد الآلاف من محبي الفنان عمرو دياب إلى مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات طويلة، وكعادته صعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة يا أنا يا لأ.

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

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عمرو دياب