الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. جلسات عمل مكثفة لنيللي كريم لانطلاق تصوير "فراولة"

نيللي كريم
نيللي كريم

تواصل الفنانة نيللي كريم تحضيرات مسلسلها الجديد على قدم وساق، والذي يحمل عنوان “فراولة”، ومن المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل. 

وتعكف “نيللي” والجهة المنتجة على وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق التصوير، فتقوم الشركة المنتجة بإبرام التعاقدات مع الفنانين المرشحين للعمل، بالإضافة إلى البحث عن مخرج ليتولى إخراج المسلسل المكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق، على أن ينطلق التصوير بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

 

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بالتزامن مع مسلسلها الجديد.. ماذا قدمت نيللي كريم في عالم الكوميديا؟

 

جدير بالذكر أن نيللي كريم تألقت خلال موسم رمضان الماضي في مسلسل "عملة نادرة"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب النجوم جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبورية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، هشام عاشور، من إخراج ماندو العدل.

كما شاركت مؤخرا، بفيلم "ع الزيرو" مع الفنان محمد رمضان، وسر تعاونها من جديد مع المخرج ماندو العدل، بعد نجاح مسلسل "عملة نادرة".

"ع الزيرو" يناقش قصة إنسانية مهمة عن معاناة أب فقير بعد مرض ابنه ومحاولة إنقاذ حياته، ولكن تتطور الأحداث ويصبح من الأغنياء، وشارك في بطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين، من إخراج ماندو العدل.

 

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