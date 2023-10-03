مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن ورش دورته الثامنة

يطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال دورته الثامنة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي عددًا من الورش المتنوعة في عناصر المسرح، ويقدمها مدربين عالميين من مختلف دول العالم ينقلون خبراتهم للشباب.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

وتشمل الدورة الجديدة ورشة بعنوان "طريقة GPS في الأداء الجسدي للممثل" يقدمها الدكتور ديني دينيس من الدنمارك، وهذه الورشة تقدم منهجًا جديدًا لتطوير منهج البيوميكانيك عند ماير هولد. كما يقدم الفنان التونسي معز الأقديري ورشة "تشكيل الإحساس في الجسد"، وتقدم الفنانة والمخرجة التونسية زوهاد ضيفلاوي ورشة "ماستر كلاس" بعنوان "لغة الجسد في المسرح النسوي العربي".

ويقدم السينوغراف الكوري جين يونج يون ورشة "ماستر كلاس" في تصميم الإضاءة المسرحية.

يذكر أن المهرجان أعلن عن ورشة للفنان والمدرب العالمي سكوت تروست بعنوان "مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلي"، التي تقدم للسنة الثانية على التوالي. ولكن لأول مرة، ستكون هذه الورشة طويلة، وسيكون نتاجها عرض قصير في حفل الختام، وذلك بناءً على رغبة الكثير من الشباب المحبين لدراسة تقنية جديدة في فن التمثيل. كما سيتم إجراء مقابلة "أون لاين" للراغبين في الاشتراك من خارج مصر، وسيتم أيضًا عمل مقابلة حية للفنانين داخل مصر. وبناءً على المقابلات، سيتم اختيار عدد محدد للمشاركة في الورش. وهذه هي الروابط الخاصة بكل الورش للمشاركة:

الرابط الأول لأربع ورش:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyaTRbzW36AoKGw3EiPlS-T-ThA2Anl-JFEWw6u8JmTqxS4Q/viewform

الرابط الثاني لورشة سكوت تورست :

https://forms.gle/rZrShBKETm2ziEFEA

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتدير المهرجان الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.