الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

أحمد فؤاد سليم.. صوت "وطنى" يوثِّق إنجازات عهد الرئيس السيسى

فؤاد سليم
فؤاد سليم

تواجد الفنان أحمد فؤاد سليم، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، معبرًا عن سعادته بالاشتراك في محفل مهم في تاريخ مصر وفي وقت مليء بالتفاصيل المشرقة الخاصة بحياة كل المصريين.

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مشاركة فؤاد سليم فى فيلم تسجيلى بعنوان "حكاية وطن"

وشارك الفنان أحمد  فؤاد سليم في فيلم تسجيلي بعنوان "حكاية وطن" استعرض الإنجازات التي تحققت بالدولة خلال الـ10 سنوات الماضية، وذلك خلال افتتاح الرئيس أولى جلسات حكاية وطن بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتواجد" سليم" خلال الجلسة الختامية لم يكن الأول من نوعه في تواجده الدائم بالمحافل الخاصة بالدولة المصرية، فقد شارك في أكثر من عمل وثائقي سواء بصوته او بأدائه التمثيلي، فأحدث حالة نجاح كبير بصوته الملفت والذي يصل القلوب بشكل عميق، محدثًا حالة رواج كبير للأعمال الفنية والترويجية للانجازات التي تحدثها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.

وشارك أحمد فؤاد سليم في جلسة لجنة “الثقافة والهوية الوطنية” بالحوار الوطني، مؤكدًا في مستهل كلمته خلال هذه الجلسات أن الجهود التي تبذل من أجل نتاج توصيات تليق بالجمهورية الجديدة تطمح لعقل وفكر جديد، هدفها أن نحلم جميعا بما هو غير مستحيل، لافتًا إلى أن الشعوب ذات الهمم لا تعترض ولكن تبحث عن حلول لتحسين أوضاع قائمة، مشيرًا إلى أن الفنون الحقيقية هي تصلح المجتمع وتنقل صورة للحياة حقيقية.

 دعم مستمر للدولة

ويدعم أحمد فؤاد سليم منذ سنوات عديدة، الدولة المصرية بكل الأمور المتاحة، لتدخل في طريق درامي أفضل عبر حضوره جلسات نقاشية عديدة، حاول ان يضع خلالها خبرته الفنية والدراسية في عالم التمثيل والدراما التلفزيونية والسينمائية، وهو ما أثمر عن تعاون كبير بينه وبين صناع الدراما بشكل أتاح فرص أفضل لتطوير شكل الاعمال الفنية مؤخرًا .

كما شارك "سليم" بصحبة عدد من الفنانين في احتفالية معرض مركبات الشرطة، والتي نظمتها وزارة الداخلية في أكاديمية الشرطة احتفالًا بعيد الشرطة الـ71 في فبراير الماضي، بحضور رجال الفن والفكر والسياسة وطلبة الكليات العسكرية ورجال الدين وطلبة المدارس وذوي الهمم، وتحدث حول دور الشرطة في نهضة المجتمع .

لم تكن مشاركة سليم قائمة على الندوات فقط، بل أصبح الصوت الرسمي لقناة "القاهرة الإخبارية"، واغلب التقارير الهامة للقناة يقوم بتقديمها بشكل مميز للغاية .

أحمد فؤاد سليم فى الفيلم التسجيلى “إرادتنا تاريخ"

 

وشارك الفنان أحمد فؤاد سليم في الفيلم التسجيلي “إرادتنا تاريخ” بمناسبة الذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة، الذي يربط الحاضر بالماضي موضحًا حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مر العصور، وقد شارك عرضه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي .

كما شارك أحمد فؤاد في مؤتمر مصر الاقتصادي 2022، من خلال قيامه ببطولة فيلم تسجيلي عن المستقبل المشرق في الجمهورية الجديدة، حيث عرض الفيلم فعاليات المؤتمر بحضور سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي .

وجسّد الفنان أحمد فؤاد سليم ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي يسمى "إسماعيل"، وتدور أحداث الفيلم حول حديث الدكتور "إسماعيل" مع طلابه عن الكثير من الأمور التي تخص اقتصاد مصر، والتي منها تطور الاقتصاد عقب ثورة يوليو.

أحمد فؤاد سليم أبرز تصريحات احمد فؤاد سليم أبرز تصريحات الفنان أحمد فؤاد سليم عن الرئيس الفنان احمد فؤاد سليم

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