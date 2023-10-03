أبرز تصريحات أحمد فؤاد سليم عن الرئيس السيسي في مؤتمر "حكاية وطن"

تصدر الفنان أحمد فؤاد سليم محركات البحث عقب مشاركته في الجلسة الختامية لـ مؤتمر حكاية وطن التي أقيمت أمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أبرز تصريحات أحمد فؤاد سليم

ويبحث الجمهور عن أبرز تصريحات أحمد فؤاد سليم الذي أصبح عنصرا أساسيا وهاما في الاحتفالات الوطنية ممثلا عن القوي الناعمة.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز تصريحات أحمد فؤاد سليم عن مشاركته في مؤتمر وطن وتأييده لـ الرئيس السيسي.

قال الفنان أحمد سليم في تصريحاته لـ الدستور عقب مشاركته بمؤتمر حكاية وطن

1- سعيد باختياري للمشاركة في الاحتفالات الوطنية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

2-أشعر بكل الفخر والعزة والكرامة أثناء الوقوف أمام الرئيس في هذه الاحتفالات الوطنية الخالصة”

3-أعلن تأييدي للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

4- كنت اخشى من عدم ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة، فقد شعرت أنه لن يعلن ترشحه من جديد ولكن العزم والمثابرة لدى الرئيس ورغبته في أن تكون مصر في مصاف الدول الكبرى دفعته لإعلان الترشح.

5- الرئيس السيسي رجل وطني بمعنى الكلمة وصبور ومثابر وحقق من الإنجازات خلال فترة رئاسته ما لم يتحقق على مدار عقود كاملة.

6- إخلاص الرئيس السيسي لهذا الوطن فريد من نوعه فلديه إصرار وتفان على استكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها كما يشعر بمسئولية كبيرة لدى الوطن ولن يتركه لبراثن الإرهاب مرة أخرى فهو المنقذ.

أحمد فؤاد سليم يشيد بجهود الرئيس السيسي

فيما قال الفنان أحمد فؤاد سليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، المذاع على قناة dmc.

1-من يستطيع أن يقوم بما قام به الرئيس السيسي خلال 10 سنوات؟!، رجل يبنى وطن يبحث عن مصلحة الدولة بإخلاص ومنتهى التفانى، وليس من السهل أن نجد شخص بهذا الإخلاص واستكمال المسيرة.



2- أحب الرئيس السيسى من قلبى.



3- الرئيس السيسى مدرك جدا للمسئولية ومقدرا لها، ويشعر بها تجاه الوطن والمواطنين، ولم نر مثله منذ أيام محمد على، فهو رجل صبور وحليم يعمل لمصلحة الوطن.

3-أعرب عن عميق سعادتي بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا القرار في غاية الأهمية.

4- الرئيس السيسي شخص مخلص يبحث عن مصالح الوطن بمنتهى الإخلاص والتفاني، متابعا أن السيسي يعمل لصالح الوطن فقط.

5- لا تصور وجود شخص مثله، مستدركا أن مهما بحثنا لن نجد من يستطيع قيادة الدولة مثل الرئيس السيسي.