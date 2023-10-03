«العربى سيدات الأعمال» يدعم ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الاصلاح الاقتصادي

أعلن المجلس العربي لسيدات الأعمال، دعمه لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، إيمانا بأهمية مواصلة مسيرة العطاء وحصد ثمار الإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي والأمني لسنوات من العمل والإنتاج.

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وفى سياق متصل، أعربت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن خالص شكرها للرئيس السيسي في استجابته لمطالب الشعب وعزمه علي الترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

مسيرة ملئية بالإنجازات لتحقيق التنمية الشاملة

وقالت عبير عصام: « ندعم استكمال مسيرة الرئيس السيسي المليئة بالإنجازات والتضحيات في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وتلبية آمال وطموحات الشعب في وطن لكل المصريين وبلد تنعم بالأمن والأمان والاستقرار وتفتح ذراعيها لكل الأشقاء».

وأضافت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن مصر خلال السنوات الماضية شهدت نهضة حضارية واستقرار اقتصادي واجتماعي وسياسية خارجية وداخلية متزنة حافظت على موقعنا الريادي في المنطقة العربية وعلي المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي إعاد بناء مؤسسات الدولة التي تم استهدافها من قبل الجماعات المتطرفة وحارب الإرهاب الإسود ليصل بمصر وشعبها إلى بر الأمان.

ولاية جديدة ستشهد جني ثمار خطة الاصلاح

وأكدت رئيس المجلس العربي لسيدات الاعمال، أن الولاية الجديدة للرئيس السيسي ستشهد حصاد ثمار لسنوات من العمل والإصلاح المؤسسي والاقتصادي ونتاج مشروعات قومية في مجالات البنية التحتية والانشاءات والتنمية العمرانية، الصناعة والزراعة والطاقة وغيرها.

وأشارت إلى أن المرأة في عهد الرئيس السيسي استعادة كرامتها ودورها في تنمية المجتمع والاقتصاد الذي تستحقه كأم ومعلمة ووزيرة وسيدة أعمال، ومنتجة، كما وصلت إلي أعلي المناصب القيادية والعليا في مصر "قاضية ومحافظ" وغيرها من الاستحقاقات التي لم تحصل عليها في تاريخ مصر.