الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كريم عبدالعزيز يُدعم ترشح الرئيس السيسى لولاية جديدة: حقق إنجازات ملموسة

كريم
كريم

أعلن الفنان كريم عبدالعزيز عن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئيسية المُقبلة؛ لأنه حقق إنجازات حقيقية وملموسة على أرض الواقع.

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وقال كريم عبدالعزيز، في مقطع فيديو: "أؤيد وأرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية مُقبلة، لما بدأه من إنجازات ومشروعات ملموسة على أرض الواقع".

على جانب آخر، يواصل النجم كريم عبدالعزيز، تصوير مشاهد المسلسل الدرامي الجديد "الحشاشين"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وقطع المخرج بيتر ميمي شوطا كبيرا في تصوير حلقات العمل، الذي يعد الأضخم إنتاجيًا خلال موسم رمضان المقبل.

وينتقل أبطال المسلسل خلال أيام لصحراء الفيوم لتصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل.

وعاين المخرج بيتر ميمي مؤخرا، عددًا من أماكن تصوير المسلسل، حيث سيتم تصوير مشاهد المسلسل بين الفيوم والمقطم وأكتوبر والقناطر ودولة كازاخستان.

هذا ومن المقرر أن تستعين أسرة العمل بفريق أجنبي لتصميم مشاهد المعارك والأكشن خلال أحداث المسلسل. 

وتدور قصة مسلسل «الحشاشين»، حول جماعة الحشاشين ومؤسسها «حسن الصباحي»، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

الفنان كريم عبدالعزيز ذكرى ميلاد كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز الحشاشين والد الفنان كريم عبدالعزيز

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