كريم عبدالعزيز ينتقل إلى صحراء الفيوم لتصوير مشاهد "الحشاشين"

يواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير مشاهد المسلسل الدرامي الجديد “الحشاشين” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وقطع المخرج بيتر ميمي شوطا كبيرا في تصوير حلقات العمل الذي يعد الأضخم إنتاجيا خلال موسم رمضان المقبل.

وينتقل أبطال المسلسل خلال أيام لصحراء الفيوم لتصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل.

وقام المخرج بيتر ميمي مؤخرا بمعاينة عدد من أماكن تصوير المسلسل، حيث سيتم تصوير مشاهد المسلسل بين الفيوم والمقطم وأكتوبر والقناطر ودولة كازاخستان.

هذا ومن المقرر أن تستعين أسرة العمل بفريق أجنبي لتصميم مشاهد المعارك والأكشن خلال أحداث المسلسل.

قصة مسلسل الحشاشين

وتدور قصة مسلسل «الحشاشين»، حول جماعة الحشاشين ومؤسسها «حسن الصباحي»، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل الحشاشين

وترجع الحقبة الزمنية للمسلسل إلى القرن الحادي عشر حول البطل حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين الذي يقوم بدوره الفنان كريم عبدالعزيز، ويروي العمل تفاصيل حدثت فى تلك الحقبة الزمنية عن أباطيل وأبطال من وحي التاريخ من تأليف الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة

على جانب آخر قرر النجم كريم عبد العزيز عدم الارتباط باي عمل جديد لحين الانتهاء من تصوير مسلسل الحشاشين نظرا لانشغاله الشديد بالعمل الذي ينافس بقوة في موسم رمضان المقبل.