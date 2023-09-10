الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كريم عبدالعزيز يعود إلى "الحشاشين" بعد انتهاء عطلته الصيفية

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

يستأنف النجم كريم عبدالعزيز مساء اليوم تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "الحشاشين" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، وذلك عقب انتهاء عطلته الصيفية التي قضاها بصحبة أسرته في إحدى المدن الساحلية. 

ويعود كريم عبدالعزيز وأبطال العمل للانتظام في تصوير أحداثه بشكل يومي للانتهاء من تصويره بشكل مبكر وقبل حلول شهر رمضان المقبل بوقت كاف. 

ويستأنف المخرج بيتر ميمي تصوير العمل بأحد اللوكيشنات الخاصة بمدينة الإنتاج الإعلامي وهي أول مشاهد العمل داخل مصر. 

ويحرص بيتر ميمي على فرض نوع من السرية على التصوير، نظرًا لأهمية المسلسل وضخامة إنتاجه، حيث يعد العمل من أهم الأعمال الدرامية المتميزة المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل والتي ستحظي بنسبة مشاهدة مرتفعة.

من جانبه أوشك الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال على الانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة من العمل.

ومن المقرر أن يعود أبطال مسلسل الحشاشين إلى دولة كازاخستان في شهر أكتوبر المقبل لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية للعمل. 

 

قصة مسلسل الحشاشين 

وتدور قصة مسلسل «الحشاشين»، حول جماعة الحشاشين ومؤسسها «حسن الصباحي»، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل الحشاشين

وترجع الحقبة الزمنية للمسلسل إلى القرن الحادي عشر حول البطل حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين الذي يقوم بدوره الفنان كريم عبدالعزيز، ويروي العمل تفاصيل حدثت فى تلك الحقبة الزمنية عن أباطيل وأبطال من وحي التاريخ من تأليف الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال.

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الحشاشين وقصة المدينة.. القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2024 مصر

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة. 

من جهة أخرى عقد كريم عبدالعزيز مؤخرًا جلسة عمل مع المخرج طارق العريان أسفرت عن تأجيل تصوير فيلم "لعب عيال" لحين انتهاء كريم من تصوير المسلسل وتم الاتفاق بينهما على انتهاء كريم عبدالعزيز ومني زكي من تصوير أعمالهما الرمضانية والتفرغ الكامل للفيلم. 

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