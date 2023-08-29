الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"صعيدى وفرعون".. كريم عبدالعزيز يكشف تفاصيل أعماله الفنية الجديدة

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

حل الفنان كريم عبدالعزيز ضيفا في حلقة خاصة على محطة راديو إنرجي 92.1، مع باسم كميل ومنة عامر، بعد اختياره نجم شهر أغسطس، للحديث عن كواليس مشواره الفني الناجح.

وكشف الفنان كريم عبدالعزيز عن سبب تأجيل مسلسل "الحشاشين" في رمضان الماضي، قائلا: "صورنا العام الماضي، ولكن المسلسل كبير جدا ومحتاج لمصاريف جبارة، وكان لا بد من تأجيله ليتم إنتاجه بشكل صحيح، حيث يقدم شخصية صعبة جدا".

وتحدث الفنان كريم عبدالعزيز عن أعماله السينمائية المرتقبة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يستعد للجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، ومن المتوقع أن يبدأ تصويره في فصل الشتاء المقبل.

الفرعون الصغير 

أما عن فيلم "الفرعون الصغير" فقد صرح كريم عبدالعزيز بأنه في مرحلة التحضيرات وسيتم طرحه خلال عام 2025، بعد فيلم الفيل الأزرق 3.

وأشار كريم عبدالعزيز إلى نيته للعودة إلى العمل مع الفنانة منى زكي بعد مرور 14 عامًا على آخر عمل قدماه سويًا وهو فيلم "ولاد العم".
وقال كريم عبدالعزيز: "أنا أعد لفيلم لعب عيال مع منى زكي والمخرج طارق العريان لأول مرة.. وقررنا أنه بعد مضي 14 سنة منذ آخر تعاون بيني وبين منى، سنقوم بإصداره في العام المقبل".

كما كشف الفنان كريم عبدالعزيز عن رغبته في تقديم شخصية صعيدية لم يسبق له تجسيدها من قبل، على الرغم من احترامه الكبير للجنوب، وسيقدم هذه الخطوة قريبًا ولأول مرة من تأليف عبدالرحيم كمال.

يذكر أن كريم عبدالعزيز شارك مؤخرًا كعضو في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية التي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة يوم الخميس الماضي في نورث سكوير العلمين.

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