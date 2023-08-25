الحشاشين وقصة المدينة.. القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2024 مصر

يخوض عدد كبير من نجوم الفن ومنهم كريم عبد العزيز وأحمد أمين ويوسف الشريف السباق الرمضاني المقبل بأعمال تلفزيونية جديدة، وينتظر الجمهور معرفة القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2024 بتلهف شديد، لمعرفة أعمال نجومهم المفضلة ومتابعتهم خلال موسم رمضان المقبل، وأعلن صناع الدراما المصرية عن أعمالهم الفنية التي بدأوا في تصويرها خلال الفترة الماضية، بالاضافة إلى أعمال من المقرر انطلاق تصويرها خلال أيام.

ويرصد الدستور خلال السطور التالية القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2024 المقبل، وأبرز النجوم المشاركين في الماراثون الرمضاني.

الحشاشين

يواصل الفنان كريم عبد العزيز تصوير مسلسله الجديد “الحشاشين” على قدم وساق، والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، بعدما تم تأجيله العام الماضي نظرًا لضيق الوقت.

ويتم تصوير مشاهد مسلسل “الحشاشين” فى دولة كازاخستان وذلك بعدما سافر المخرج بيتر ميمى وفريق الإنتاج إلى هناك لمعاينة أماكن التصوير والانتهاء من كافة الأمور قبل التحاق الفنانين بهم هناك.

ومن المقرر التصوير في كازاخستان لمدة أسبوع تقريباً أو 10 أيام كحد أقصى قبل العودة إلى القاهرة واستكمال التصوير في الديكورات المخصصة للعمل، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.

الراكون

قرر الفنان يوسف الشريف خوض السباق الرمضاني المقبل بعمل تلفزيوني جديد بعد غياب لمدة عامين، والذي يحمل عنوان “الراكون” وفضل أن تكون أحداثه جديدة ومختلفة عن ما قدمه من قبل لذلك تدور أحداث العمل في إطار الكوميديا.

ومسلسل “الراكون” من تأليف زوجته الكاتبة إنجي علاء، وإخراج ماندو العدل ومن انتاج شركة سينرجي.

وكان أخر أعمال يوسف الشريف التليفزيونية مسلسل “كوفيد 25” وعرض في رمضان عام 2021، والذي دارت أحداثه في عام 2025، عندما ينتشر فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويصبح على الطبيب ياسين المصري كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم.

قصة المدينة

يشارك الفنان أحمد أمين خلال السباق الرمضاني المقبل بمسلسل جديد يبتعد خلاله عن الكوميديا وهو “قصة المدينة” اسم مؤقت، وينتمي لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة، من تأليف خالد وشيرين دياب، ويعكف صناعه على التحضيرات النهائية له والبحث عن مخرج بعد اعتذار المخرجة كاملة أبو ذكري عنه.

شارك أحمد أمين في الماراثون الرمضاني 2023 بمسلسل الصفارة، والعمل تكون من 15 حلقة، وهو من بطولة آية سماحة، طه دسوقي، حاتم صلاح، محمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد أمين وإخراج علاء إسماعيل.

نعمة الأفوكاتو

تخوض الفنانة مي عمر سباق رمضان 2024، بمسلسل “نعمة الأفوكاتو” المكون من 15 حلقة، والتي تواصل تصويره استعدادا لعرضه بالشهر الكريم.

وتجسد مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة أبو علب، وهى شخصية جديدة تقدمها مى في الدراما التليفزيونية، وتمر تلك الشخصية بعدة أحداث مختلفة خلال سير الحلقات.