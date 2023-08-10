الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أضخم مسلسلات رمضان المقبل.. كريم عبدالعزيز يبدأ تصوير أول مشاهد "الحشاشين"

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

بدأ النجم كريم عبدالعزيز اليوم تصوير أول مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد "الحشاشين"، والمنتظر أن يكون أضخم أعمال المسلسل الرمضاني القادم، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم تحت إدارة المخرج بيتر ميمي بعد تأجيله العام الماضي.

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

وكتب كريم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "النهارده أول يوم تصوير مسلسل الحشاشين.. رمضان 2024 .. يا رب خير"، وتفاعل معه الجمهور بكثافة مطالبين بعمل مختلف ومتمنين له النجاح.

ويجسد «كريم» خلال أحداث المسلسل دور "حسن ابن الصباح"، وهو قائد وزعيم الفرقة التي أرعبت العالم خاصة الأوروبيين خلال القرن الحادي عشر، واشتهرت بالاغتيالات، ويعد اسم حسن الصباح والملقب بـ"شيخ الجبل" واحدًا من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي، وينسب له تأسيس ما يعرف بالدعوة الجديدة أو الطائفة الإسماعيلية النزارية المشرقية أو "الحشاشون" حسب التسمية الأوروبية، وفي عام 471 هـ/1078م، ذهب إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي، وعاد بعد ذلك لينشر الدعوة في فارس، واحتل قلعة آلموت لتكون قلعته الحصينة ومقر حكمه.

"الحشاشين" واحدة من أهم الطوائف في التاريخ الإسلامي، وهي التي حاولت اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب عام 1176، وهي التي أعلن السيناريست عبدالرحيم كمال من فترة عن أن عمله الدرامي المقبل يدور حولها، وما زال الكثير من الناس يحاولون البحث عن أجوبة لأسئلة تتعلق بهذه الطائفة، وفي هذا التقرير نرصد أهم سماتها وتكوينها.

ويضم العمل نخبة من أبرز النجوم منهم: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب وأحمد عيد ونيقولا معوض وأمير المصري، ميرنا نورالدين، نور محمود، أحمد كشك، نور إيهاب، والعمل من إخراج بيتر ميمي، وتأليف عبدالرحيم كمال.

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