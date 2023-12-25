الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نيللي كريم تبدأ تصوير "هابي بيرث داي" وتستعد لـ"فراولة"

نيللي كريم
نيللي كريم

 بدأت الفنانة نيللي كريم تصوير أولى مشاهد فيلمها السينمائي الجديد "هابي بيرث داي" والمقرر عرضه فى موسم صيف  2024. 

وجمعت المشاهد الأولى بين نيللي كريم وشريف سلامة وحنان مطاوع. 

 الفيلم من بطولة نيللي كريم وحنان مطاوع وشريف سلامة ومن تأليف محمد دياب وسارة جوهر وإخراج سارة جوهر. 

مسلسل فراولة

من ناحية أخرى، تستعد  نيللي كريم لبدء تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “فراولة” في الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل حيث تعود إلى الكوميديا من جديد في دراما رمضان المقبل من خلال العمل الذي تعاقدت على بطولته خلال الفترة الماضية، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على باقي تفاصيله والتعاقد مع الأبطال المشاركين به. 

وتجسد نيللي كريم خلال أحداث المسلسل دور  شخصية تدعى "فراولة"، وهي شخصية كوميدية تمر بالعديد من المواقف نظرا لنشئتها الشعبية. 

آخر أعمال نيللي كريم 

يذكر  أن نيللي كريم تألقت خلال موسم رمضان الماضي في مسلسل "عملة نادرة"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب النجوم جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، هشام عاشور، من إخراج ماندو العدل.

ويعرض حاليا للفنانة نيللي كريم، بدور العرض السينمائي فيلم «فوي فوي فوي»، بمشاركة محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حجاج عبدالعظيم، حنان يوسف، ظهور مميز لـ بسنت شوقي.

وتدور أحداثه حول شاب فقير، يسعى للسفر للخارج مستغلًا فريق كرة قدم للمكفوفين، ويحاول الانضمام إليها بزعم أنه كفيف البصر، ليخوض معها تجربة المشاركة في إحدى البطولات بالخارج ليتمكن للسفر إلى أوروبا، وخلال رحلته تتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت.

نيللي كريم الفنانة نيللي كريم فيلم هابي بيرث داي مسلسل فراولة مسلسل فراولة نيللي كريم

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