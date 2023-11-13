الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد تصوير وتفاصيل شخصية نيللي كريم في مسلسل "فراولة"

نيللي كريم
نيللي كريم

تستعد الفنانة نيللي كريم، تصوير مسلسلها الجديد "فراولة"، والذي من المقرر لها أن تخوض به السباق الرمضاني لعام 2024، رفقة عدد كبير من نجوم الفن والذي سيكون بعيدًا عن الدراما الحزينة التي اعتادت البطلة على تقديمها في مختلف أعمالها الفنية.

وستخوض الفنانة نيللي كريم، السباق الرمضاني لعام 2024، من خلال مسلسل "فراولة" المكوّن من 15 حلقة، وهي تجربة درامية جديدة، حيث ستقدم شخصية كوميدية تحمل اسم المسلسل ذاته، والعمل .

ومن جانبه يعمل مخرج العمل، والمنتج أحمد الدسوقي، على الاستقرار لاتخاذ لوكيشن تصوير المشاهد، لبدء تصوير المسلسل نهاية شهر ديسمبر المقبل، بعد الانتهاء من التعاقد مع باقي أبطال العمل الفني.

وعن تفاصيل شخصية الفنانة نيللي كريم في مسلسل فراولة، اتضح أنها ستلعب شخصية ابن أحد حراس العقار في منطقة الزمالك، وتربطها عدد من المشاهد الكوميدية مع سكان العمارة والجيران.

نيللي كريم تبدأ تصوير فيلم هابي بيرزداي 

من ناحية أخرى، تبدأ نيللي كريم تصوير فيلم “هابي بيرزداي ” ويشارك فيه كل من شريف سلامة وحنان يوسف، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

 

أحدث أعمال نيللي كريم 

يُجدر الإشارة إلى أن الفنانة نيللي كريم ظهرت في موسم رمضان الماضي 2023 في مسلسل "عملة نادرة"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب النجوم جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، هشام عاشور، من إخراج ماندو العدل.

كما شاركت نيللي كريم مؤخرًا، بفيلم "ع الزيرو" مع الفنان محمد رمضان، وسر تعاونها من جديد مع المخرج ماندو العدل، بعد نجاح مسلسل "عملة نادرة".

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