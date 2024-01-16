الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرزهم إلهام شاهين.. نجوم الفن يحتفلون مع صناع فيلم "مقسوم" بالعرض الأول(صور)

نجوم مقسوم فى العرض
نجوم "مقسوم" فى العرض الأول للفيلم

احتفل عدد كبير من نجوم الفن، وفى مقدمتهم النجمة إلهام شاهين، مع صناع وأبطال العمل السينمائي الجديد "مقسوم" بالعرض الأول للفيلم، مساء الإثنين، في احدى السينمات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، وسادت الأجواء الاحتفالية خلال العرض، حيث تفاعل كل الضيوف والفنانين مع الأغاني الدعائية للفيلم سواء "قلبي يا محتاس" أو "مقسوم".

 

أبطال فيلم "مقسوم" يحتفلون بملابس تسعيناتي وعلى أنغام أغنية نانسي عجرم "قلبي يا محتاس" بالعرض الخاص

قامت نجمات العمل وفى مقدمتهم النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، بدخول السينما بطريقة مختلفة وملائمة لأجواء العمل حيث قاموا بالعزف على بعض الآلات الموسيقية واحتفلوا مع الجمهور بعرض الفيلم، وسادت أجواء التسعينيات على العرض الخاص للفيلم سواء من خلال الديكور الملائم للحقبة الزمنية أو من خلال ملابس النجوم والتي حرصوا أن تكون مواكبة للعصر الذي يدور خلاله أحداث الفيلم، وذلك تمهيداً لعرضه بالسينما المصرية والدول العربية بداية من غدا الأربعاء الموافق 17 يناير.

 

برومو فيلم مقسوم يتخطى الـ 5 ملايين مشاهدة 

وقد حاز البرومو الدعائي للفيلم على ردود فعل ايجابية ومشاهدات تجاوزت ٥ ملايين مشاهدة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلال التريلر الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج الكبير هاني خليفة.

 

تفاصيل أحداث وصناع فيلم مقسوم 

 تدور أحداث فيلم "مقسوم" في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

 

فيلم مقسوم، يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

أبطال فيلم "مقسوم"
أبطال فيلم "مقسوم"
إلهام شاهين
أبطال فيلم "مقسوم"
ليلي علوي
عمرو وهبة 
شيرين رضا
أبطال فيلم "مقسوم"
نجوم فيلم مقسوم صناع وأبطال فيلم مقسوم إلهام شاهين ليلى علوي شيرين رضا العرض الأول لفيلم مقسوم فيلم مقسوم

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