منها "مقسوم" و"عادل مش عادل".. تعرف على قائمة أفلام موسم إجازة نصف العام الدراسي

تستعد دور العرض السينمائي في مصر لاستقبال عدد من الأفلام السينمائية الجديدة خلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري وذلك بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي 2024 والتي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم تفاصيل وقائمة الأفلام المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

قائمة أفلام يناير بدور العرض السينمائي

مقسوم

تطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “مقسوم” العمل بدور العرض السينمائي في مصر يوم 18 يناير الجاري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

فيلم "مقسوم" يشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

عادل مش عادل

ويعرض فيلم “عادل مش عادل” للنجم أحمد الفيشاوي بدور العرض السينمائي في مصر يوم 24 يناير الجاري.

وطرحت الشركة المنتجة للعمل البوسترات الدعائية له استعدادا لطرحه بدور العرض.

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجة، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية "مخاصماك" والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث

مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و"45 يوم".

ليلة العيد

وتستقبل دور العرض السينمائي في مصر الفيلم السينمائي الجديد “ليلة العيد” للنجمة يسرا يوم 25 يناير.

وطرحت الشركة المنتجة للعمل بوسترات منفردة لأبطال في إطار الحملة الدعائية للعمل ومن المقرر طرح البرومو الرسمي له خلال أيام.

"ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.