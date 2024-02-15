مسلسلات رمضان 2024.. "WATCH IT" تنشر البوستر الأول لأبطال "حق عرب"

أطلقت منصة WATCH IT الرقمية، الأوسع انتشارا، البوستر الجماعي الأول لأبطال مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

وجاء النجم أحمد العوضي بطل المسلسل في صدارة البوستر، مع تواجد النجم الكبير رياض الخولي، ودينا فؤاد ووليد فوز ووفاء عامر، وأظهر البوستر الطابع الشعبي للعمل في البوستر من خلال التصميم وملابس نجوم العمل.

أبطال مسلسل حق عرب

يشارك في بطولة مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضى، كلا من رياض الخولي، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي خلال الأحداث والمسلسل هو من تأليف محمود حمدان تحت قيادة المخرج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة سينرجي.

ومن المقرر إطلاق البرومو الأول للمسلسل الجديد خلال الساعات القادمة كما تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الخاص بالعمل عبر صفحتها الرسمية أيضا.

وخلال الساعات الماضية، نشرت "الدستور" الصور الأولى من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، حيث أظهرت الصور الأولى جرعة هائلة من الإثارة والتسويق من خلال مجموعة من الصور التي أظهرت تعرضه للضرب والتواجد في أقسام الشرطة، بينما أحاط بالبطل عدد من الشخصيات التي تقدم جانب الشر في العمل ومنهم الشخصية التي يقدمها الفنان وليد فواز.

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية في التوقيت الحالي حول كبير المنطقة ويدعى "عبدربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، ولديه أخ يدعى "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا.