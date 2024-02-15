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الثقافة

الصور الكاملة لكواليس مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني

صور كواليس مسلسل
صور كواليس مسلسل عتبات البهجة

يتزايد البحث يومًا بعد يوم عن مسلسلات رمضان 2024 التي تنير شاشة التلفزيون، كعادة مصرية، تلتف الأسر المصرية، بمختلف أفرادها، حول المسلسل المفضل، ومع اقتراب موسم مسلسلات 2024، يتطلع الكثير من المشاهدين في متابعة العمل الفني الجديد للفنان يحيى الفخراني، بعد غيابه على مدار عامين من السباق الرمضاني.

ولهذا نقدم لكم أحدث الصور لكواليس مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني وبصحبة عدد كبير من النجوم.

الصور الكاملة لكواليس مسلسل عتبات البهجة

ومسلسل "عتبات البهجة" مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، ومن إخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب، ومن المقرر عرض المسلسل قنوات ومنصات الشركة المتحدة.

وتألف أحدث الصور من كواليس تصوير المسلسل، من النجوم يحيي الفخرانى ويشاركه العمل صلاح عبد الله، وذلك بوجود المخرج مجدي أبو عميرة وجمال العدل وهشام إسماعيل وعدد كبير من الفنانين.

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"عتبات البهجة".. تفاصيل آخر عمل كوميدى قدمه يحيى الفخرانى

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مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لأبطال عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني

ويظهر بهجت الأنصاري، بدور جديد هذا الموسم، حيث يعمل وكيل وزارة الصناعة، وهو رجل يعاني من الوحدة بعد رحيل زوجته، خاصةً أنه على المعاش، ثم تقوده الصدفة للدخول في عالم الفضاء الإلكتروني، ويوجه حديثه المستمر للناس، ويسعى لإدخال البهجة إلى حياتهم، عبر عدة مقاطع من الفيديو.

وأعلنت الشركة المتحدة البرومو الأول لمسلسل "عتبات البهجة"، حيث فجأ الفنان الكبير يحيى الفخراني، جمهور بدور مختلف وجديد في المسلسل المقرر طرحه في موسم رمضان 2024.

يحيى الفخراني “يوتيوبر" في عتبات البهجة

ويؤدي يحيى الفخراني، دور "يوتيوبر" اسمه "بهجت الأنصاري" يخاطب جمهوره باستمرار ويسألهم عن أحوالهم، ويتحدث عن نفسه في المسلسل، قائلًا: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللى بتنورنا لأول مرة انا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة".

وأكل الأنصاري حديثه أمام جمهوره: بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ.. لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين، وإذا عجبكم المحتوى فرضًا يعني لو عجبكم، ما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك والحاجات بتاعتكم دي صباح أو مساء البهجة".

أبطال مسلسل “عتبات البهجة”

 ويشارك بالمسلسل عتبات البهجة مجموعة كبيرة من الفنانين وهم: الفنان يحيى الفخراني، ويشاركه البطولة النجوم: جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وعدد كبير من الفنانين.

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