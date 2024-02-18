"تدمير أي محاولات عبور".. وثائق حرب أكتوبر السرية تكشف التوجيهات للعملية جرانيت 2 المعدلة

لأول مرة وبعد مرور أكثر من 50 عاما على الحرب، نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع عددا من الوثائق الرسمية حول حرب أكتوبر 1973 وبخط يد قادة الجيش عن حرب أكتوبر، وتضمنت الوثائق فكر التخطيط الإستراتيجي العسكري في عدد من العمليات العسكرية.

يرقى التخطيط الإستراتيجي العسكري المصري لحرب أكتوبر 1973م إلى أعلى درجات الفكر العسكري العالمي، حيث شمل التوجيه السياسي العسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة وإعداد خطط العمليات والخطط التكميلية وتنظيم التعاون الأستراتيجي والإشراف والمراجعة واختبار التخطيط بما يؤكد قدرة القوات المسلحة على تنفيذ المهام المخططة.

وثائق العملية جرانيت 2 المعدلة

وجاءت ضمن أبرز العمليات العسكرية التي كشفت عنها الوثائق لأول مرة هي فكر الاستخدام للقوات المسلحة والتخطيط الاستراتيجي العسكري للعملية جرانيت 2 المعدلة.

وتتضمن الوثائق السرية عن "العملية جرانيت 2 المعدلة" نشر وثيقة إلى القائد محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي حينها بأن تقوم الخطة الدفاعية للعدد على أساس التمسك بمواقعه الحصينة على الضفة الشرقية لقناة السويس لتدمير أي محاولات عبور لقناة السويس مع تدمير القوات التي تنجح في العبور بالهجمات والضربات المضادة.