سرى للغاية.. وثائق جديدة تكشف مهمة القوات البحرية فى حرب 73 (مستندات)

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، أمس، مجموعة من الوثائق الرسميّة لحرب أكتوبر 1973 تتضمن التخطيط الاستراتيجي العسكري للحرب، وكذلك إدارة معركة النصر بمراحلها حتى وقف إطلاق النيران.

ولأول مرة وبعد مرور أكثر من 50 عامًا على حرب الكرامة، نشرت مصر وثائق جديدة بخط يد قادة الجيش عن حرب 73 تضمنت فكر الاستخدام للقوات المسلحة في عدد من العمليات العسكرية.

ويرقى التخطيط الاستراتيجي العسكري المصري لحرب أكتوبر 1973 لأعلى درجات الفكر العسكري العالمي، حيث شمل التوجيه السياسي العسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة وإعداد فكر الاستخدام للقوات المسلحة، وقرار القائد العام وإعداد خطط العمليات والخطط التكميلية وتنظيم التعاون الاستراتيجي، والإشراف والمراجعة واختبار التخطيط بما يؤكد قدرة القوات المسلحة على تنفيذ المهام المخططة.

جاء ضمن أبرز العمليات العسكرية التي نشرتها القوات المسلحة فكر استخدام (العملية جرانيت 2 المعدلة منطقة البحر الأحمر).