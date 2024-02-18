الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سرى للغاية.. وثائق جديدة تكشف مهمة القوات البحرية فى حرب 73 (مستندات)

القوات البحرية في
القوات البحرية في حرب 73

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، أمس، مجموعة من الوثائق الرسميّة لحرب أكتوبر 1973 تتضمن التخطيط الاستراتيجي العسكري للحرب، وكذلك إدارة معركة النصر بمراحلها حتى وقف إطلاق النيران.

ولأول مرة وبعد مرور أكثر من 50 عامًا على حرب الكرامة، نشرت مصر وثائق جديدة بخط يد قادة الجيش عن حرب 73 تضمنت فكر الاستخدام للقوات المسلحة في عدد من العمليات العسكرية.

ويرقى التخطيط الاستراتيجي العسكري المصري لحرب أكتوبر 1973 لأعلى درجات الفكر العسكري العالمي، حيث شمل التوجيه السياسي العسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة وإعداد فكر الاستخدام للقوات المسلحة، وقرار القائد العام وإعداد خطط العمليات والخطط التكميلية وتنظيم التعاون الاستراتيجي، والإشراف والمراجعة واختبار التخطيط بما يؤكد قدرة القوات المسلحة على تنفيذ المهام المخططة.

جاء ضمن أبرز العمليات العسكرية التي نشرتها القوات المسلحة فكر استخدام (العملية جرانيت 2 المعدلة منطقة البحر الأحمر).

وثائق حرب أكتوبر حرب اكتوبر حرب أكتوبر ١٩٧٣ أسرار الحرب لتخطيط الإستراتيجي العسكري وزارة الدفاع

الأكثر قراءة

انقطاع التيار الكهربائى عن 120 ألف إسرائيلى

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

"تحرج حلفاء إسرائيل".. الباز: كل القوى العربية مطالبة بدعم المذكرة المصرية أمام العدل الدولية

غدروا بصاحبهم.. القصة الكاملة لقتل الطفل يوسف وإلقاء جثته بجبل الغردقة

عاجل.. خلال 24 ساعة فقط.. كيف حركت مصر العالم لإغاثة غزة إنسانيًا؟

مفاجأة من النيابة بشأن اتهام سيدة بالزنا في القطامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين