الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وثائق حرب أكتوبر.. كيف جرى التخطيط للعمليات على الجبهة المصرية والسورية في آن واحد؟

حرب أكتوبر 1973
حرب أكتوبر 1973

وثائق حرب أكتوبر 1973 (أسرار الحرب) - التخطيط الاستراتيجي العسكري

 

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع عددا من الوثائق الرسمية حول حرب أكتوبر 1973، تتضمن التخطيط الاستراتيجي العسكري لحرب أكتوبر، وكذلك إدارة الحرب بمراحلها حتى وقف إطلاق النيران.

 

لأول مرة وبعد مرور أكثر من 50 عاما على الحرب، نشرت مصر وثائق جديدة وبخط يد قادة الجيش عن حرب أكتوبر، وتضمنت الوثائق فكر التخطيط الإستراتيجي العسكري في عدد من العمليات العسكرية.

 

يرقى التخطيط الإستراتيجي العسكري المصري لحرب أكتوبر 1973م إلى أعلى درجات الفكر العسكري العالمي، حيث شمل التوجيه السياسي العسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة وإعداد خطط العمليات والخطط التكميلية، وتنظيم التعاون الأستراتيجي والإشراف والمراجعة واختبار التخطيط بما يؤكد قدرة القوات المسلحة على تنفيذ المهام المخططة.

 

التخطيط للعمليات على الجبهة المصرية والجبهة السورية

وجاءت ضمن أبرز العمليات العسكرية التي نشرت عنها القوات المسلحة الوثائق لأول مرة هي فكر الاستخدام للقوات المسلحة والتخطيط الاستراتيجي العسكري، ولاسيما  "التخطيط للعمليات على الجبهة المصرية والجبهة السورية".

 

وتتضمن الوثائق السرية عن "التخطيط للعمليات على الجبهة المصرية والجبهة السورية"، التنسيق بين الجبهة المصرية والسورية وتفاصيل إدارة الحرب حتى وقف النيران.

 

يرقى التخطيط الاستراتيجي العسكري المصري لحرب أكتوبر 1973م إلى أعلى درجات الفكر العسكري العالمي، حيث شمل التوجيه السياسي العسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة وإعداد خطط العمليات والخطط التكميلية وتنظيم التعاون الأستراتيجي والإشراف والمراجعة واختبار التخطيط، بما يؤكد قدرة القوات المسلحة على تنفيذ المهام المخططة.يرقى التخطيط الإستراتيجي العسكري المصري لحرب أكتوبر 1973م إلى أعلى درجات الفكر العسكري العالمي، حيث شمل التوجيه السياسي العسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة وإعداد خطط العمليات والخطط التكميلية وتنظيم التعاون الأستراتيجي والإشراف والمراجعة.

 

التخطيط للعمليات على الجبهة المصرية والجبهة السورية

 

وثائق حرب أكتوبر أسرار الحرب التخطيط الإستراتيجي العسكري إدارة الحرب وزارة الدفاع حرب أكتوبر 1973 وجاءت ضمن أبرز العمليات العسكرية التي نشرت عنها القوات المسلحة الوثائق لأول مرة هي فكر الاستخدام للقوات المسلحة والتخطيط الاستراتيجي العسكري ولاسيما التخطيط للعمليات على الجبهة المصرية والجبهة السورية

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