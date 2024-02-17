تفاصيل دور شريف سلامة في مسلسل كامل العدد+1 الجزء الثاني

روجت الصفحة الرسمية لقناة دى إم سى على الفيس بوك بوسترات الجزء الثانى من مسلسل كامل العدد بطولة الفنان شريف سلامة ودينا الشربينى.

عدد حلقات مسلسل كامل العدد

وسيبدأ مسلسل كامل العدد 2 مع بداية شهر رمضان وهو ضمن مسلسلات رمضان 2024 الـ 15 حلقة، وسيتم عرضه عبر قنوات المتحدة.

احداث مسلسل كامل العدد الجزء الثاني

ويستعد أبطال العمل تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، ومقرر بدء عمليات الدعاية خلال الأيام القليلة المقبلة.

تدور أحداث مسلسل "كامل العدد بلس1" في إطار اجتماعى لايت حيث مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) وتظهر مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2024.

ابطال مسلسل كامل العدد

ويعرض مسلسل "كامل العدد 2" بطولة النجمين دينا الشربينى وشريف سلامة والمكون من 15 حلقة، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل 2024.

"كامل العدد 2" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.