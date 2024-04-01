مسلسل حق عرب الحلقة 22.. السويركى يلجأ لأبو عمار وآثار حقن المخدرات تظهر بذراعه

شهدت الحلقة 22 من مسلسل حق عرب، ذهاب عرب السويركي مع والدته وأصحابه لفيلا أبو عمار الخليجي، للإقامة فيها لمعالجة السويركي بعدما ضربه عبد ربه ضربًا مبرحًا في الشارع، واكتشف الدكتور الذي عالجه آثار ضرب حقن مخدرات بذراعه، بسبب تعذيبه على يد مازن ابن مرزوق الأشموني.

تفاصيل أحداث الحلقة 22 من مسلسل "حق عرب"

وكانت الحلقة 21 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، قد شهدت الكثير من الأحداث الساخنة، بدأت بتحرير عرب السويركي من أيدي مرزوق وابنه مازن، بعدما حذره طاهر بأن والدة عرب قد أبلغت الشرطة عن اختفائه.

مواعيد عرض وقنوات مسلسل "حق عرب"

ويفرج مرزق عن عرب السويركي ويلقي به في الصحراء، لينجده أحد المارة ويعود به إلى المغربلين.

كما شهدت ذهاب صباح "وفاء عامر" إلى ابنتها سميحة لتلقينها لوما شديدًا عما قالته لوالدها عبد ربه بشأن أخلاق والدتها، وأنها على علاقة بعرب السويركي، معتبرة إياها سبب العداوة التي حدثت بين عرب السويركي وعبد ربه.

وقالت لها صباح: "أدعى عليكي تخلفي بنت توريكي اللي أنتي عملتيه فيا مش مسامحاكي ليوم الدين".

أبطال مسلسل "حق عرب"

المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل "حق عرب"

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث، حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي"، ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.