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مسلسلات رمضان 2024

ملخص مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 27

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

زاد البحث عن ملخص مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 27 وذلك من قبل عشاق الدراما الرمضانية حيث تشهد الحلقة الكثير من الأحداث التي تربط بين النهاية وكثير من المشاهد لاغلب الشخصيات بالمسلسل.

ملخص مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضي" الحلقة 27 

بدأ ملخص مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 27 بالقبض على عرب السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن بواسطه شقيقه، وبالفعل تم التحقيق معه وتم الإفراج عنه عندما أكد لرئيس المباحث عدم وجود أي خصومه تقوده لخطف سعيد الجن.

ويدور حديث بين عرب السويركي وشقيق سعيد الجن للتأكيد له عدم وجود أي خلاف بين عرب وسعيد الجن يجعله يقوم باختطافه، ويعده بان يبحث معه حتى يظهر سعيد الجن.

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وشهدت الحلقة 27 بداية مساومة جمال عطوة زوج سميحة ابنة عبد ربه، مقابل صمته عن خيانتها له مع رباح ابو الدهب، وعدم فضحها في المغربلين واستولى جمال على دهب سميحة بالكامل، وطلب منها ٥ مليون جنيه، مقابل صمته.

كما شهدت تجنيد عرب السويركي "زرجينه" أحد صبيان المعلم عبد ربه (رياض الخولي)، والذي شهد ضده في القسم وقام بضرب عرب السويركي أمام الحارة واتفق السويركي مع زرجينه بان يخبره بكافة تحركات عبد ربه ونواياه.

كما شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، تحريض رباح ابو الدهب "وليد فواز"، شقيق سعيد الجن على تقديم بلاغ في القسم باتهام عرب السويركي في اختفاء سعيد شقيقه، مستدلا على ذلك بمشاجرته الاخيرة بينه وبين عرب في الكبارية وأمام المحل الخاص بسعيد الجن.

وانطلقت أحداث الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، باستعراض مشهد طرد علي السويركي لوالدته من فرحه، وطلبها لعرب السويركي بعد تعبها من كسرة ابنها لها أمام المعازيم وتطلب سلوى عثمان من ابنها عرب السويركي بان يعود بها إلى المنزل.

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ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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