الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد عرض مسلسل بدون سابق انذار لـ اسر ياسين الحلقة 12

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

ينتظر متابعو الدراما الرمضانية المصرية عرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 13

تعرض الحلقة الثالثة عشر من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

تعرض الحلقة الثالثة عشر مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12.. مروان وليلى يبحثان عن متبرع لعمر

موعد عرض مسلسل بدون سابق انذار للفنان أسر ياسين

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

ابطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

مسلسل بدون سابق انذار بدون سابق إنذار موعد عرض بدون سابق إنذار موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار موعد اعادة مسلسل بدون سابق إنذار قصة مسلسل بدون سابق إنذار أبطال مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض مسلسل آسر ياسين مسلسل آسر ياسين آسر ياسين قنوات عرض بدون سابق إنذار قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار موعد مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الثالثة عشر من بدون سابق إنذار بدون سابق إنذار الحلقة الثالثة عشر بدون سابق إنذار الحلقة 13 الحلقة 13 من مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الثالثة عشر من مسلسل بدون سابق إنذار مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12.. مروان وليلى يبحثان عن متبرع لعمر

موعد عرض مسلسل بدون سابق انذار للفنان أسر ياسين

موعد إعادة مسلسل بدون سابق انذار للفنان أسر ياسين

موعد إعادة الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين

الحلقة 11 من مسلسل بدون سابق إنذار.. هل ينفصل مروان وليلى؟

موعد عرض الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان أسر ياسين

مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين.. ملخص أحداث الحلقة التاسعة

مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان أسر ياسين على DMC drama

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

خالد عبدالعزيز: هذه شروطى لرئاسة اتحاد الكرة وسر عزوفى عن زيارة الزمالك

الفريق أسامة عسكر يزور عددًا من المصابين بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية

مصر ترفع عدد شاحنات المساعدات لغزة إلى أكثر من 300 يوميًا

هل التبرك والدعاء بالضريح حلال؟.. أحمد نعينع يُجيب

خبير شئون عسكرية يوضح أسباب سحب الاحتلال عددًا من الفرق العسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل