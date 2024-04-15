الإثنين 15 أبريل 2024
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فن

حازم إيهاب لـ"الدستور": متحمس لعرض مسلسل "إنترفيو" ودوري تحدي بالنسبة لي

جريدة الدستور

قال الفنان حازم إيهاب إنه انتهى من تصوير مشاهده بالكامل ضمن أحداث مسلسل “إنترفيو” قبل حلول الشهر الكريم المنقضي، مشيرًا إلى أنه سيعرض ضمن قائمة مسلسلات الأوف سيزون.

وأكد “حازم” في تصريح لـ “الدستور” أنه يعتبر دوره في المسلسل تحدي كبير بالنسبة له، حيث يقدم دور مليء بالأكشن والإثارة والتشويق، لافتًا إلى أن العمل مختلف وأحداثه مليئة بالساسبنس وهو ما جذبه للموافقة على المشاركة في العمل حيث يعتبر نوع جديد عما قدمه من قبل، معربًا عن تحمسه الشديد لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ويتكون مسلسل “إنترفيو” من 10 حلقات ومن المقرر عرضه بواقع حلقتين كل يوم أربعاء أسبوعيا، وكانت الشركة المنتجة لمسلسل إنترفيو قد طرحت في وقت سابق البرومو الرسمي للعمل بطولة الفنانة رنا رئيس، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، وسيطر على البرومو الإثارة والتشويق ومزيج من الرومانسية.

ويتبين من خلال أحداث مسلسل إنترفيو، أن رنا رئيس تواجه أزمة ما في حياتها، بسبب خوفها من الدخول في علاقات عاطفية، إذ قالت: أنا بخاف من العلاقات علشان كده عمري ما دخلت في قصة حب حقيقية، أنا كتلة كلاكيع.

وخلال أحداث المسلسل يحاول الفنان خالد شباط أن يدخل معها في قصة حب ويطلب يدها للزواج، ولكنها تخشى ذلك، إلا أنه يلح عليها بأن تتعرف عليه وتعطي له فرصة.

وطرحت منصة watch it برومو أحدث أعمالها الأصلية مسلسل "إنترفيو"، للفنانة الشابة رنا رئيس تمهيدًا لبدء عرض حلقاته خلال الفترة القليلة المقبلة، ونشرت المنصة برومو المسلسل عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "انتظروا مسلسل انترفيو قريبًا.. من أعمال WATCHIT الأصلية".

مسلسل "إنترفيو" يسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.

حازم إيهاب انترفيو مسلسل “انترفيو” الإثارة والتشويق رنا رئيس خالد شباط

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