الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رحاب الجمل لـ"الدستور": المتحدة أضافت روح جديدة بالصناعة الفنية وأتاحت فرص للشباب

رحاب الجمل
رحاب الجمل

حققت الفنانة رحاب الجمل نجاحا كبيرا خلال موسم رمضان المنقضي، بمشاركتها في مسلسلي “بيت الرفاعي” و“صدفة”، واستطاعت لفت الأنظار بشخصياتها المختلفة والمتميزة.

وقالت “رحاب” في تصريح لـ"الدستور"، إنها سعيدة بردود الفعل التي تلقتها حول مشاركتها في موسم رمضان، مشيرة إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أتاحت فرص كبيرة للفنانين الشباب، وعملت على إضافة روح جديدة للصناعة الفنية من خلال اكتشاف مواهب جديدة ومميزة، وتعمل دائمًا على الإنتاج الضخم والتنوع في أعمالها لخروجها في أفضل صورة مما يجعلها دائمًا متميزة.

وأضافت أن المتحدة نجحت في عمل ثراء فني وإنتاجي، وهو ما كان من الضروري أن يحدث ما تفعله المتحدة حاليًا منذ فترة طويلة، مؤكدة أنها تعتبر الشركة المتحدة كيان محترم وبدأ تحقيق كل ما يحلم به أي فنان وتهتم بالصناعة، وهناك تطور ملحوظ وما زال مستمر بجهد الشركة، والتي عملت على إعادة الغائبين من الفنانين، متمنية أن تستمر في عمل كل الفنانين الذي لم يجدوا فرصة للعمل خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أنها تثق جيدا أن المتحدة سوف تفعل هذا الأمر بجدارة وسوف تستمر في اتاحة الفرص للفنانين والممثلين سواء شباب أو كبار.

وعن مسلسلات ال 15 حلقة، قالت رحاب إنها تجربة فريدة ومتميزة وفكرة عظيمة، لكل الجمهور الذي يمل من فكرة الـ 30 حلقة، مشيرة إلى انها اعطت ثراء انتاجي، وتنوع كبير، واتاحت أيضًا فرص كبيرة للشباب، موضحة أن هذا العام حقق عدد كبير من الفنانين الشباب نجاح غير مسبوق بالأعمال الديجيتال الـ 15 حلقة والأقل، مؤكدة أنها تعتبر من القرارات الصائبة جدًا التي سنجنس ثمارها قريبًا بسبب المواهب الجبارة التي ظهرت على الساحة، في وقت قلقين على الصناعة وعلى الموسم أن لا توجد مسلسلات، مؤكدة ان في النهاية تفاجئنا ان هناك موسم رمضاني مرعب وقوي.

رحاب الجمل بيت الرفاعي صدفة الفنانة رحاب الجمل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة مسلسل صدفة دراما المتحدة موسم رمضان 2024

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