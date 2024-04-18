الوصفة السحرية ودواعي سفر.. تفاصيل قائمة مسلسلات الأوف سيزون

شهد موسم رمضان المنقضي منافسة شرسة بين مجموعة كبيرة من المسلسلات التلفزيونية المنوعة، ويستعد صناع الدراما لعرض قائمة جديدة من مسلسلات الأوف سيزون خلال الفترة المقبلة بين الكوميدي الاجتماعي والغموض والتراجيدي عبر شاشة التلفزيون ومنصة واتش إت الإلكترونية، بالإضافة إلى العرض الثاني لمسلسلات رمضان الماضي.

ويرصد الدستور خلال السطور التالية قائمة مسلسلات الأوف سيزون وتفاصيل أبطالها وموعدها.

إنترفيو

يعرض مسلسل انترفيو خلال الأسبوع المقبل على منصة واتش إت الإلكترونية، وتخوض بطولته الفنانة الشابة رنا رئيس حيث تواصل الشركة المتحدة دعمها للنجوم الشباب بخوض البطولة المطلقة لأول مرة.

وتلعب رنا رئيس، شخصية فتاة تواجه أزمة ما في حياتها، بسبب خوفها من الدخول في علاقات عاطفية، ويحاول خالد شباط ن يدخل معها في قصة حب ويطلب يدها للزواج، ولكنها تخشى ذلك، إلا أنه يلح عليها بأن تتعرف عليه وتعطي له فرصة، ويذاع العمل بواقع حلقتين كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، ويتكون مسلسل "إنترفيو" من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه بواقع حلقتين كل يوم أربعاء أسبوعيا.

تدور أحداث مسلسل انترفيو المنتظرعرضه في إطار درامي رومانسي حول الفتاة نادين التي تقوم بدورها رنا رئيس وتعمل محللة بيانات، حيث تذهب لإجراء مقابلة عمل في إحدى الشركات الكبرى وتنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تلك المقابلة، والمسلسل من بطولة رنا رئيس، خالدالشباط، ديانا هشام، مونيكا الفونس، سارة نور ومحمد عادل ومن إخراج أحمد خالد أمين وتأليف امينة مصطفي.

دواعي سفر

يخوض الفنان أمير عيد بطولة مسلسل “دواعي السفر” المقرر عرضه في شهر مايو المقبل بشكل حصري على منصة watch it، بواقع حلقتين يوم الأربعاء من كل أسبوع، ويعد العمل أحد أعمال منصة WATCH IT الأصلية والحصرية، وقد طرحت المنصة البرومو الخاص بالعمل استعدادا لعرضه.

وتدور أحداث مسلسل "دواعي السفر" حول رحلة تجمع أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، حيث يظهر كامل في دور قبطان يدعى إبراهيم يفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده، لكنه يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض، ما يدفع أمير عيد لاصطحابه إلى المستشفى ويبدأ معه رحلة يستمتعان فيها بعلاقة صداقة تشبه علاقة الأب بالابن، ويوجه كامل الباشا رسالة لأمير عيد في البرومو، وهي "عيش كل يوم وكأنه آخر يوم"، وهو ما يغير مصير أمير عيد من شخص كان يحاول الانتحار لشخص جديد.

مسلسل “دواعي السفر” من بطولة: أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزى، أحمد فاضل، أيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

الوصفة السحرية.. لزواج ناجح

انتهى صناع مسلسل “الوصفة السحرية.. لزواج ناجح” من تصوير كافة مشاهد العمل خلال الفترة الماضية، ومن المقرر عرضه خلال شهر مايو المقبل عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه على واتش إت، ولكن لم يتحدد موعد عرضه حتى الآن، و المسلسل يسلط الضوء على قضية مهمة في المجتمع وتحديدًا المشاكل الزوجية بشكل لايت.

مسلسل “الوصفة السحرية” - (لزواج ناجح) يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.