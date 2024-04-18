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فن

مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024.. موعد العرض الثاني

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

حقق مسلسل بيت الرفاعي الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة نجاح جماهيري كبير بالشارع المصري والعربي أثناء عرضه في موسم رمضان المنقضي، مما جعل عدد من الجمهور البحث عن موعد العرض الثاني بعد انتهاء الشهر الكريم لمشاهدته من قبل من فاته العرض الأول، ويرصد الدستور خلال السطور التالية موعد العرض الثاني لبيت الرفاعي.

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موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي على dmc

انطلقت أولى حلقات مسلسل بيت الرفاعي في العرض الثاني له يوم السبت الماضي، ليذاع يوميا في تمام الساعة الثامنة مساء عبر قناة dmc، ويتم إعادته في تمام الساعة الثالثة صباحا، ويتم إعادة الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهر اليوم التالي، على أن يعرض على قناة dmc دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساء، والإعادة في تمام الساعة التاسعة صباحا، والساعة الرابعة والنصف عصرا، كما يتم عرضه على منصة واتش إت الرقمية.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

بدء العرض ثاني لمسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة على قنوات dmc

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أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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