وائل الفشنى يكشف سر النجاح الكبير لتتر مسلسلى "الحشاشين" و"بيت الرفاعى" (فيديو)

أعرب المطرب وائل الفشني عن سعادته بالتفاعل الإيجابي مع تتري مسلسلي "الحشاشين" و"بيت الرفاعي"، مؤكدًا أن هذا النجاح الكبير هو نتيجة لجهوده وللفريق الذي عمل معه، مشيرًا إلى أن الفكرة كانت "خارج الصندوق".

وقال الفشني خلال لقائه ببرنامج "سهرة دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي: "ربنا رزقني عشان أكون وسط العمالقة في مصر خلال الفترة الحالية، ولم أتوقع هذا النجاح الكبير لتتري الحشاشين وبيت الرفاعي وده كرم من ربنا".

وأضاف: "أنا بشتغل وبعمل اللي عليا واللي ربنا عايزه بيحصل، وتتر بيت الرفاعي كانت فكرتي وكل المجموعة اللي بتشتغل معايا كانت مبدعة وخارجة عن المألوف".

وكشف الفشني عن تحدياته الشخصية قبل العمل في موسم رمضان، حيث مر بظروف صعبة ومشاكل عائلية كبيرة، وقال: "كنت نفسيًا مش موجود، لكن قلت لربنا إني هعمل اللي عليا وكنت متأكدًا من كرم ربنا، وهكذا خرجت بره الصندوق في تتر مسلسل بيت الرفاعي".