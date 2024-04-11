الخميس 11 أبريل 2024
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توك شو

رانيا يوسف تكشف سر رشاقتها: ليست نتيجة للدايت (فيديو)

رانيا يوسف
رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن طقوسها في عيد الفطر المبارك، حيث تستمتع بالراحة على الأريكة في منزلها، وبدلًا من شرب الشاي أو القهوة، تفضل رانيا شرب الزنجبيل والمشروبات الطبيعية، كما تعتبر ممارسة الرياضة جزءًا من روتينها اليومي، وتحرص على مواعيد النوم، وعلى الرغم من أنها لا تحب المطبخ، إلا أنها تشرف على إعداد الطعام.

وعن سر رشاقتها، أكدت رانيا، خلال لقاءها ببرنامج "سهرة دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أنها ليست نتيجة للدايت، بل نتيجة للظروف الصحية التي مرت بها خلال الخمس سنوات الماضية، حيث كانت تتناول أدوية تسببت في تخزين المياه في جسمها، مما جعلها تبدو منفوخة، وبعد انتهاء فترة العلاج، عاد جسمها لطبيعته.

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وفي شهر رمضان المبارك، تشعر رانيا بأن المميز هو تجمع الجميع على مائدة الإفطار، وعلى الرغم من اختلاف مواعيد أفراد الأسرة في الأيام العادية، يجتمع الجميع في رمضان لتناول الإفطار، كما تعتبر ممارسة الرياضة في وقت فراغ المعدة أمرًا مهمًا بالنسبة لها.

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