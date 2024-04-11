الخميس 11 أبريل 2024
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توك شو

رانيا يوسف تشيد بأداء شريف منير في "بقينا اتنين": دمه خفيف (فيديو)

جريدة الدستور

أعربت الفنانة رانيا يوسف، عن سعادتها بالتعاون مع النجم شريف منير في مسلسل "بقينا اتنين"، قائلة: "فرحت جدًا من مشاركة شريف منير، هو فنان موهوب وبيلعب مزيكا وبيسمع كويس وهو شاطر ودمه خفيف ومرن في التعامل، بدأنا نشعر بـ 'كيميا' بيننا ونحن لا نزال في مرحلة البروفات".

وأشارت يوسف، خلال لقاءها ببرنامج "سهرة دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، إلى أن طبيعتها هادئة، لكنها تعترض عندما تشعر بالظلم والتحمل فوق طاقتها، مشيرة إلى أن هذه المقاربة تشبه شخصية ياسمين في المسلسل، وأضافت: "الفروقات بين شخصية ياسمين ورانيا في الحقيقة بسيطة".

وفيما يتعلق بالمسلسل، أكدت رانيا أن هناك العديد من المشاهد الصعبة والمؤثرة بينها وبين شريف منير، وتحدثت عن مشكلة الرجال في المجتمعات الشرقية، حيث يستكبرون قويًا عندما يُعنى بهم، ولكنها أكدت أهمية تحمل مسئولية البيت معًا للحفاظ على استقراره.

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