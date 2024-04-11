رانيا يوسف: تسرعت في قرار الزواج.. وهذه أهم المواصفات في شريك الحياة (فيديو)

أطلت الفنانة رانيا يوسف للحديث عن مسلسلها "بقينا اتنين" وكواليس العمل، كما تحدثت عن تجربتها الشخصية في الحياة الزوجية وأهمية تغذية العلاقة بالحنان والاهتمام.

وأشارت يوسف، خلال لقائها ببرنامج "سهرة دي إم سي"، المذاع عبر قناة “دي إم سي”، إلى أن مسلسلها "بقينا اتنين" كان يستحق أن يُعرض خارج سباق دراما رمضان، خاصًة أنه يتناول قضايا اجتماعية مهمة، وأكدت أن الوقت المناسب لعرض الأعمال الاجتماعية هو خارج فترة رمضان.

أما عن شخصية ياسمين في المسلسل، قالت: "ياسمين تحمل مسؤولية العائلة وتعيش في جوء ملئ بالتوترات بسبب زوجها وحبه للمال"، وأكدت أهمية أن يكون شريك الحياة محبًا ومهتمًا بالأسرة.

وأضافت أنها ارتكبت خطأ بالزواج في سن مبكرة، وأنها كانت تتمنى أن تصبح أمًا، وأكدت أنها تتفق مع بناتها على أنه لا يجوز الزواج قبل سن 30، وأن فترة الخطوبة يجب أن تكون طويلة، ورغم ذلك، تحث على الحفاظ على سعادة الأبناء من خلال الحياة الزوجية السعيدة.