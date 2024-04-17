"ليّا" تتحدث لـ"الدستور" عن مشاركتها فى بيت الرفاعى

خطفت الطفلة ليا سويدان الأنظار بمجرد ظهورها عبر شاشات التليفزيون من خلال دورها في مسلسل "بيت الرفاعي"، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024، عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجسدت الطفلة ليا سويدان، شخصية ابنة الفنان أمير كرارة ضمن أحداث العمل الفني مسلسل بيت الرفاعي، واسمها حبيبة، وكشفت، لـ"الدستور"، أن الاختيار وقع عليها من قِبل المخرج أحمد نادر جمال من خلال "أوديشن"، وهذا الأمر حمسّها كثيرًا لاستكمال العمل وتحدي الصعوبات.

وعن كواليس العمل، أوضحت الطفلة ليا سويدان أنها سافرت إلى مدينة الإسكندرية لاستكمال تصوير مشاهد الهرب رفقة الفنان أمير كرارة، والتي وصفتها بـ"العبقري" في التمثيل، متابعًة: "الكواليس كلها كانت رائعة وحقيقي مبسوطة جدًا بإنضمامي للعمل، وتجسيد شخصية حبيبة، والكل هناك كان بيساعدني والفنان أمير كرارة متواضع جدًا".

وتوجهت ليا بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي منحتها الفرصة الكبيرة في الظهور بشخصية حبيبة وهي مساجة كبيرة جدًا في المسلسل لطفل صغيرة يشارك في عمل فني.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالسسبنس والغموض ومليء بالأحداث غير المتوقعة والمفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.