أحمد رزق لـ"الدستور": أُحضر لعمل سينمائى.. والفن لا يشغلنى عن دورى كـ"أب"

أعرب الفنان أحمد رزق عن سعادته الشديدة بردود الأفعال التي تلقاها حول دوره في مسلسل "بيت الرفاعي" الذي عرض خلال موسم رمضان المنقضي، مشيرًا إلى أن الجمهور تفاجأ بالشخصية لأنها بعيدة كل البعد عن شخصيته الحقيقية.

وأضاف خلال تصريحات لـ"الدستور" إنه لم يتخوف من تجسيد شخصية فاروق، مؤكدًا أنه يشعر بقمة السعادة عندما يجسد شخصية بعيدة ومختلفة عنه، لافتًا إلى أنه يرى أن التمثيل نوع من أنواع المغامرة، وإن لم يغامر فلم يتقدم خطوة، مشيرًا إلى أن المغامرة هي سبب سعادة الممثل تحديدًا.

وعن أعماله الفنية المقبلة وسبب ابتعاده عن السينما، قال رزق إنه بالفعل يحضر لعمل سينمائي يعود به إلى السينما بعد فترة غياب عنها لانشغاله بالدراما التليفزيونية، مؤكدًا أنه يحتاج لوقت راحة كبير بعض الشيء بعد انتهاء موسم رمضان، على أن يبدأ التجهيز لهذا العمل خلال الفترة القليلة المقبلة، وفضل التكتم على تفاصيله حتى استكماله.

وعن سؤاله بأن الفن يشغله عن دوره كـ"أب"، أكد أن الفن لا يشغله عن دوره كأب وأنه يحرص دائمًا أن يكون قريبًا من أبنائه، ويشجعهم على الحفاظ على الفرائض والصلاة الجماعة، لافتًا إلى أنهم في رمضان يضعون جدولًا لختم القرآن الكريم لتشجيع الأسرة على ذلك، مردفًا: "الفن شيء ودوري كأب بتربية أبنائي شيء آخر".

جدير بالذكر أن مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.