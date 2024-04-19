جلال الزكي لـ"الدستور": قصدت إبراز الدراما الشعبية في حق عرب بشكل "نظيف"

أعرب الفنان ومدير التصوير جلال الزكي عن سعادته البالغة للمشاركة في مسلسل "حق عرب"، مشيرًا إلى أن العمل يعتبر انتاج لبطل جديد للشارع المصري وهو النجم أحمد العوضي، لافتًا ان ردود الأفعال كانت قوية وحقق العمل نجاح كبير بين الجمهور في مصر والوطن العربي.

وأضاف "الزكي" في تصريح لـ"الدستور" أن الشكرة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع سينرجي دائمًا تكون داعم قوي لكل المواهب المحترمة عن استحقاق، وساعدت على صعود النجم أحمد العوضي لصفوف كبار النجم بعدما كان نجم ثان بمسلسل "حق عرب"، مشيرا إلى أنه فخور بالتعاون مع المخرج إسماعيل فاروق فسبق وتعاون معه من قبل في إعلانات وكليبات، مشيرًا إلى أنه "صاحب عمره"، ويعتبر التعاون الأول له في عمل تلفزيوني وتحديدًا في موسم رمضان.

وأشار إلى أنهم نجحوا في تقديم الدراما الشعبي والتركيبة الشعبية بشكل فني قوي، وليس مثلما كان يحدث من قبل من ظهور عشوائيات ومشاهد بلطجة غير لائقة، مؤكدًا أنهم قرروا منذ بداية العمل أن يصنعون فن شعبي درامي قوي بعيد عن الابتذال، بصورة جمالية تعكس حقيقة المناطق الشعبية في مصر وجمال أثارها ومناطقها التاريخية بشكل "نظيف" وراقي ومميز.

وعن دعم الشركة المتحدة لهم، قال جلال الزكي إن المتحدة شركة محترمة تقدر الفن والمواهب الجديدة، لافتًا أنه اول تعاون له معهم كمدير تصوير، مؤكدًا انهم منذ عرضه لفكرة تقديم الشعبي بشكل راقي وفروا له سبل الراحة والإمكانيات اللازمة بعد مناقشات وجلسات عمل مكثفة، موضحًا أن الشركة المتحدة كانت من أشد الداعمين لهم لتوفير كل الاحتياجات والمتطلبات لخروج العمل على أكمل وجه.

وحرص "جلال" على توجيه الشكر للمخرج اسماعيل فاروق الذي استطاع خروج شخصيته ضمن أحداث مسلسل "حق عرب" بالشكل المطلب الذي نجح في استفزاز الجمهور، موضحًا أن من الضروري أن يكون اللد قوي أمام البطل الناجح، حتى ينجح العمل كما حدث في مشهد أذى عرب على يد مازن، مشيرًا إلى أنه تلقى العديد من الاشادات من قبل الجمهور على الرغم من كره الشخصية، لافتًا انه أعاد نجاح مسلسل "الأسطورة" وحضور الفنان محمد رمضان، بمسلسل "حق عرب" حيث عوض أحمد العوضي غياب محمد رمضان بالنسبة للجمهور.